Güney Kore'nin başkenti Seul'de, bir Robot Bilimi Müzesi açılması için çalışmalar başladı. Öyle ki, müzenin inşaatını da konsepte uygun olarak robotların yapması öngörülüyor.

Habertürk'ten Yiğitcan Yıldız'ın haberine göre, söz konusu fütüristik müzenin tasarımını ise bir Türk mimarlık ofisi yapıyor.

'HER AŞAMADA ROBOTLAR OLACAK'

Melike Altinisik Architects'in dizayn ettiği 'robot' müze, yumurta şeklindeki dış yapısı ile dikkat çekiyor. Bu kapsamda, müzenin dış panellerini robot kollar tarafından monte edilmesi hedefleniyor.

Türk mimarlık ofisinden yapılan açıklamada, "Tasarımı, inşaatı ve hizmetlerine kadar müzenin her aşamasında robotlar görev alacak" denildi.

TABANI 3D YAZICIDAN YAPILACAK

Müzenin yapımında kullanılan parçaların hepsinin dijital olarak tasarlanacağı belirtilirken , taban ve çevre kısımlarının ise büyük boyutlu 3D yazıcılar tarafından üretileceği kaydedildi.

2020 yılında yapımına başlanacak Robot Bilimi Müzesi'nin 2022 yılında tamamlanması bekleniyor.