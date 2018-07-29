Korean Police - Bucheon 1995 maçı ne zaman?

Güney Kore K Lig 2 heyecanı devam ediyor. Korean Police, 30 Temmuz 2018 Pazartesi günü Bucheon 1995 takımını ağırlıyor. Müsabakanın saati 13:30. 38 puanlı Korean Police 2. sırada bulunuyor, Bucheon 1995 29 puana sahip ve 5. sırada. Korean Police son 5 maçında 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 0 yenilgi ile oynadı. Bucheon 1995, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 4 mağlubiyetlik performans sergiledi.

İddaa'da 595 kodlu maçı oynayanlar; Korean Police galibiyet oranı 2.10, beraberlik oranı 2.80, Bucheon 1995 galibiyet oranı 2.60.

Korean Police son hafta oynanan Suwon City maçında 0-1 kazandı.

Bucheon 1995, Gwangju karşılaşmaında 0-1 yenildi.

Korean Police, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Korean Police, kendi sahasında 19 gol attı, 11 gol yedi.

Bucheon 1995, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 6 galibiyet, 0 beraberlik, 3 mağlubiyet elde etti. Bucheon 1995, deplasmanda 18 kez ağları sarsarken, 14 kez topu kendi kalesinde gördü.

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