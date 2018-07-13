Korean Police - Daejeon Citizen maçı öncesi rakamlar

Güney Kore K Lig 2 maçında Korean Police ile Daejeon Citizen, 14 Temmuz 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 13:00. 34 puanlı Korean Police 1. sırada bulunuyor, Daejeon Citizen 21 puana sahip ve 8. sırada. Ev sahibi Korean Police, son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 yenilgi aldı. Daejeon Citizen, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 mağlubiyetlik performans sergiledi.

Maçın iddaa kodu 135. İddaa'da Korean Police kazanır 0.00, berabere biter 0.00, Daejeon Citizen kazanır 0.00 oranıyla bahisçilere sunuldu.

Korean Police son hafta oynanan Ansan Greeners maçında 0-2 kazandı.

Daejeon Citizen ise Suwon City karşılaşmasında 0-2 yenildi.

Korean Police, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet aldı. Korean Police, kendi sahasında 17 gol attı, 9 gol yedi.

Daejeon Citizen, dış sahada 4 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Daejeon Citizen 14 kez gol sevinci yaşadı, 12 kez topu ağlarında gördü.