Korean Police - Seoul E-Land maçı heyecanı

Güney Kore K Lig 2 maçında Korean Police ile Seoul E-Land, 25 Ağustos 2018 Cumartesi günü karşı karşıya gelecek. Maçın başlangıç saati 13:00. Maç öncesi Korean Police 44 puanla 1. sırada, Seoul E-Land 27 puanla 8. sırada bulunuyor. Korean Police, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 0 yenilgilik form durumunda. Seoul E-Land, geride kalan 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 248 kodlu maçı oynayanlar; Korean Police galibiyet oranı 0.00, beraberlik oranı 0.00, Seoul E-Land galibiyet oranı 0.00.

Korean Police son hafta oynanan Ansan Greeners maçında 0-1 kazandı.

Seoul E-Land, Gwangju karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Korean Police, evinde 5 galibiyet, 5 beraberlik, 2 mağlubiyet yaşadı ve 19 gol atıp 11 gol yedi.

Seoul E-Land, dış sahada 3 galibiyet, 2 beraberlik, 7 mağlubiyete sahip. Bu maçlarda Seoul E-Land 10 kez gol sevinci yaşadı, 16 kez topu ağlarında gördü.

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