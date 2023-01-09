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Güney Koreli batarya üreticisi SK On Co. (SKO) Koç Holding ve Ford ile ortaklık görüşmelerinin durdurulması yönünde henüz bir karar almadığını bildirdi.

SKO, Koç ve Ford geçen mart ayında, Ankara'da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımı için bağlayıcı olmayan bir niyet mektubu imzalamıştı. Koç Holding tarafından yapılan açıklamada tarafların anlaşması durumunda üretime 2025 yılında yıllık 30-45 Gigawatt saat kapasite ile başlanmasının hedeflendiği ifade edilmişti.

Güney Koreli Dong-A Ilbo Gazetesi, SKO'nun zayıf makroekonomik ortam sebebiyle bu yatırımdan vazgeçmeye hazırlandığını bildirdi.

HENÜZ KARAR VERİLMEDİ

Çıkan haberler üzerine bir açıklamada bulunan SKO "Mart ayında imzaladığımız niyet mektubunun ardından Türkiye'de ortak girişim kurulmasını değerlendiriyoruz, ancak değerlendirmeler henüz tamamlanmadı. Ortak girişim için görüşmelerin sonlandırılmasına henüz karar verilmedi" ifadelerini kullandı.

SKO'nun Güney Kore, Çin, Macaristan ve ABD'de üretim tesisleri bulunuyor.