Körfez bölgesinden 23 büyükelçi Boğaziçi Zirvesi için buluştu

Bu sene 9’uncusu gerçekleştirilen ve dünyanın her yerinden devlet başkanları, başbakanlar, bakanları, iş dünyasının önemli temsilcileri ve gazetecilerin ağırlandığı Boğaziçi Zirvesi 26-28 Kasım tarihleri arasında Four Seasons İstanbul’da gerçekleşecek. Zirve öncesi gelenekselleşen Büyükelçiler toplantısının açılış konuşmasını yapan Uluslararası İşbirliği Platformu(UİP) Kurucu Cengiz Özgencil, “Boğaziçi Zirvesi öncesinde gerçekleştirdiğimiz Büyükelçiler buluşmasının bu sene altıncısını düzenliyoruz. 9. Boğaziçi Zirvesi’nde de geçmiş zirvelerde olduğu gibi burada zirve öncesi programı paylaşıyoruz. Ankara’daki körfez bölgesi büyükelçileri ve Afrika büyükelçilerini bir araya getirdik. Şu anda Büyükelçiler zirvesine katılan 23 tane büyükelçimiz var. Boğaziçi Zirvesi her sene olduğu gibi bu sene de üstüne katarak büyümesini sürdürüyor. Zirvemizin bu gelişiminde büyükelçilerin ve ülkelerinin katkıları oldukça büyük. Ülkemiz ile diğer ülkeler arasındaki iş, ticaret hacmi ve kültürel iş birliğini geliştirmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Boğaziçi Zirvesi öncesinde gerçekleştirdikleri Büyükelçiler Buluşmasının gelenekselleşmiş olmasının önemine değinen UİP Onur Kurulu Eş Başkanı Erşat Hürmüzlü, “Altıncısını gerçekleştirdiğimiz Büyükelçiler buluşmasında ülke temsilcilerinin önerileri dinliyoruz. Kendilerine hedeflerimizden bahsediyoruz. UİP’in her sene düzenlediği Boğaziçi Zirvesi’nin bu sene dokuzuncusu gerçekleştiriliyor. Boğaziçi Zirvesi, Batı’dan Doğu’ya, ABD’den Avrupa ülkelerine kadar birçok yerden siyasileri, iş insanlarını ve gazetecileri bir araya getiriyor. 2010 yılında 25 ülkenin katılımıyla başlayan zirve bu yıl 90’a yakın ülkenin katılımıyla gerçekleşecek. Bu sene birtakım yeniliklere de ev sahipliği yapacağız. Gençlerle olan çalışmalar, finans, kültür, sanat ve sürdürebilir enerji konuları konuşulacak. Uzman kişilerin bu konular hakkındaki görüşleri dinlenecek. 9. Boğaziçi Zirvesi bu yıl da umarım geçtiğimiz yıllarda ki başarısını yakalayacaktır.” diye konuştu.

Zirve Türkiye ve Körfez ülkeleri arasında köprü kuruyor

Zirveye katılacak olan körfez ülkelerinden; Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Katar, Lübnan, Ürdün, Filistin, Sudan, Libya, Moritanya, Tunus başta olmak üzere 23 büyükelçinin katıldığı buluşmada konuşan Arap Devletleri Ligi Temsilcisi Faleh Majed Almutairi, “Boğaziçi Zirvesi’nde bu sene de yerimizi alacağız. Hem konu başlıkları hem de katılan konukların büyüklüğü açısından geçen seneki zirve çok önemliydi. Bu sene geçen senekinden de önemli bir zirve olacak. Zirve, Türk ve Arap dünyasındaki köprüyü kurmak adına önemli bir bağ. Bu bağ her sene daha da güçlenmeye devam ediyor.” dedi.

Moritanya’nın Ankara Büyükelçisi Muhammed Ahmed Lehwirthi, “Bu yıl zirveye ilk defa katılacağız. Boğaziçi Zirvesi’nde globalleşme ve yoksullukla mücadele gibi çok ciddi konular konuşuluyor. Birçok ülkeden politikacılar, ekonomistler bir araya geliyor. Bütün bu insanların bir araya gelmesi çok iyi olur. Moritanya coğrafyası olarak Türkiye’ye biraz uzağız. Bu sene de umarım çok başarılı bir zirve olur. Ankara’da Ticaret Bakanımız da birtakım görüşmelerde bulundu. Türkiye ile Moritanya arasındaki görüşmeler de oldukça ivme kazandı.” diye söyledi.



Libya’nın Ankara Büyükelçisi Abdurrezak Muhtar ise, “Boğaziçi Zirvesi’ne daha önce de katılım gösterdik. Etkili bir zirveydi. Zirve, her sene daha iyiye gidiyor. Kendi ülkemizden de inşallah katılımcılar olacak. Yüz yüze görüşmek hepimiz için her zaman avantaj. Önemli isimlerin bir araya gelmesiyle katma değer sağlanıyor.” dedi.

