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        Haberler Ekonomi Para "Körfez'den yeni yatırım haberleri gelebilir" - Para Haberleri

        "Körfez'den yeni yatırım haberleri gelebilir"

        BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, "Türkiye, jeostratejik konumu, gelişmiş üretim kabiliyetleri, uluslararası serbest ticaret ağları ve vasıflı iş gücü sayesinde, çok uluslu şirketler için güçlü ve güvenilir bir ortak konumunda yer alıyor. Körfez ülkelerinden fintek alanında ciddi yatırım alıyoruz. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gerçekleştirdiği ziyaret bizi heyecanlandırdı. 2024 yılı içerisinde yeni unicorn'lar çıkarmayı hedefliyoruz" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 16:27 Güncelleme: 15.02.2024 - 16:27
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        "Körfez'den yeni yatırım haberleri gelebilir"
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        Dünya Hükümetler Zirvesi için bulunduğu Dubai'de uluslararası yatırım şirketleri ve iş insanlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ziyaretini değerlendiren BankPozitif Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Kork, bölgeden fintek alanında ciddi yatırım aldıklarını bu ziyaretin de yeni yatırımların habercisi olduğunu aktardı.

        Kork, "Körfez ülkeleriyle Türkiye arasındaki etkileşimi çok iyi gözlemliyoruz ve güzel bir yolda ilerlediğine inanıyoruz. Türk yatırımcısına büyük bir ilgi var. Aynı şekilde ülkemize de çok büyük bir ilgi var. Körfez'den yeni yatırım haberlerinin geleceğine inanıyorum. Seçimden sonra müthiş bir ivme yakalandı. Bu havayı çok iyi değerlendirmeliyiz. Türkiye, jeostratejik konumu, gelişmiş üretim kabiliyetleri, uluslararası serbest ticaret ağları ve vasıflı iş gücü sayesinde, çok uluslu şirketler için güçlü ve güvenilir bir ortak konumunda yer alıyor. Türkiye'de Birleşik Arap Emirlikleri sermayeli 600'e yakın şirket faaliyet gösteriyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan'ın ortaya koyduğu güçlü iradeyle 50 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşabileceğimize inanıyorum. Yatırımlar açısından cazip koşullar sunan ülkemiz için cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı, yatırım yüzyılı olacaktır" diye konuştu.

        Bölgede ciddi yatırım alan önemli bir fintek oyuncusu haline geldiklerini de belirten Kork, "Türkiye'den globale açtığımız şirket sayısını artırmamız lazım. Regülasyonlar bize bir imkan verdi ve bu fırsatı değerlendirmeliyiz. Örneğin; 2023'ün ilk yarısında Türkiye'de en çok yatırım anlaşması yapılan ilk 5 sektörden biri fintek oldu. Bu gelişimi regülasyon tarafında atılan hızlı adımlara borçluyuz. Türkiye, yenilikçi finansal teknolojiler geliştirme konusunda önemli deneyimler elde etmiş bir ülke. İnşallah 2024 içerisinde yeni unicorn'lar çıkaracağız" ifadelerini kullandı.

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