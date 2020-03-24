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Körfez İşbirliği Konseyi maliye bakanları, koronavirüsün ekonomiye etkilerini görüştü

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) üyesi ülkelerin maliye bakanları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomi üzerindeki etkilerini değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle bir toplantı gerçekleştirdi

Körfez İşbirliği Konseyi maliye bakanları, koronavirüsün ekonomiye etkilerini görüştü
AA

KİK tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf'ın çağrısıyla gerçekleştirilen toplantıda, konsey üyesi ülkeler arasında tüm sektörlerde ihtiyati tedbirlerin koordineli bir şekilde alınması ve ekonomik toparlanmanın desteklenmesi ele alındı.

Toplantıya katılan bakanlar, ülkeler arasında özellikle tüketim ve temel gıda maddeleri alışverişinin kolaylaştırılması gerektiğini ifade etti.

KİK sağlık bakanları da 14 Mart'ta video konferans yöntemiyle toplantı düzenlemişti. 2017'de patlak veren Körfez krizine rağmen Katarlı bakanlar her iki toplantıda da hazır bulundu.

Suudi Arabistan, BAE, Bahreyn ve Mısır'ın 5 Haziran 2017'de Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmeleri ve ekonomik abluka uygulamaları Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

 

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