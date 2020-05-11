Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerSağlık
ABONE OL

Körfez ülkelerinde günlük korona vakalarında büyük artış

Körfez ülkeleri olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Kuveyt’te günlük koronavirüs vaka sayılarında büyük artış yaşandı.

koronavirüs
İHA

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 280 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını Körfez ülkelerinde etkisini arttırmaya devam ediyor. Körfez ülkeleri olan Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde günlük korona virüs vakalarında büyük artış yaşandı. Suudi Arabistan'da son 24 saatte bin 912 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 39 bin 48'e yükseldi.

Arabistan'da koronavirüse bağlı toplam can kaybı ise 246'ya ulaştı. Kuveyt'te son 24 saatte bin 65 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 8 bin 688'e yükseldi. Kuveyt'te koronavirüse bağlı can kayıpları ise 58'e yükseldi. BAE'de son 24 saatte 781 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 18 bin 198'e ulaştı. BAE'de koronavirüse bağlı toplam can kaybı ise 198'e yükseldi.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Survivor Mert Öcal kimdir, kaç yaşında nereli? Mert Öcal ne iş yapıyor? İşte biyografisi
SAĞLIKSurvivor Mert Öcal kimdir?
Son dakika... Sağlık Bakanı Koca açıkladı: Koronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 786'ya yükseldi
SAĞLIKKoronavirüs salgınında can kaybı 3 bin 786'ya ...
Halk sağlığı uzmanından 'makyaj ve sakal tıraşı' için virüs riski uyarısı - Haberler
SAĞLIKMakyaj ve sakal tıraşı için virüs riski uyarısı!
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. İlhami Çelik'ten korkutan açıklama! - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi'nden korkutan açıklama!
Kontrollü normalleşme acil servis başvurularını artırdı mı? - Haberler
SAĞLIKCovid-19 ile ilgili acil servis başvurularında artış ...
Dolaman mantarı nedir? Faydaları nelerdir? İşte fiyatı dudak uçuklatan domalan mantarı
SAĞLIKFiyatı dudak uçuklatan mantar
Son dakika haber! 65 yaş ve üstü yeniden evlerinde! - Haberler
SAĞLIK65 yaş ve üstü yeniden evlerinde!
Bilim Kurulu üyesi Tufan: Aşı geliştirilemezse gelecek sene de epey hastayla karşılaşabiliriz - Haberler
SAĞLIKBilim Kurulu Üyesi açıkladı! Aşı geliştirilemezse...
Koronavirüse karşı yerli ilaca izin çıktı! - Haberler
SAĞLIKYerli ilaç müjdesi! Satış izni verildi
Koronavirüs hakkında merak ettiklerinizi soruyoruz - Haberler
SAĞLIKİnsanlardan kaçar olduk ne önerirsiniz?

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X