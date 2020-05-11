İHA

Çin'de ortaya çıkarak dünya genelinde 4 milyon fazla kişiye bulaşan ve 280 binden fazla kişinin ölümüne neden olan koronavirüs salgını Körfez ülkelerinde etkisini arttırmaya devam ediyor. Körfez ülkeleri olan Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde günlük korona virüs vakalarında büyük artış yaşandı. Suudi Arabistan'da son 24 saatte bin 912 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 39 bin 48'e yükseldi.

Arabistan'da koronavirüse bağlı toplam can kaybı ise 246'ya ulaştı. Kuveyt'te son 24 saatte bin 65 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 8 bin 688'e yükseldi. Kuveyt'te koronavirüse bağlı can kayıpları ise 58'e yükseldi. BAE'de son 24 saatte 781 yeni koronavirüs vakası tespit edilirken, toplam vaka sayısı 18 bin 198'e ulaştı. BAE'de koronavirüse bağlı toplam can kaybı ise 198'e yükseldi.