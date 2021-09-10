AA

Borsa İstanbul'dan yapılan açıklamada, "1992 yılından itibaren Dünya Borsalar Federasyonu (WFE, Federasyon) üyesi olan Borsa İstanbul, federasyonun 9 Eylül 2021 tarihinde gerçekleştirilen genel kurulunda Borsa İstanbul Genel Müdürü Korkmaz Ergun’un Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmesiyle federasyon yönetiminde söz sahibi olurken, uluslararası görünürlüğü artırma noktasında da önemli bir adım atılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Finansal ürün ve hizmetleri gün geçtikçe artıran ve çeşitlendiren Borsa İstanbul'un, uluslararası yatırımcılar için de çalışmalarına hız verdiği kaydedilen açıklamada, Borsa İstanbul'un uluslararası yatırımcıları için yeni çalışmalara başladığı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ergun, "Uluslararası yatırımcılara yönelik yeni çalışmalarımızla iletişim kanallarımızı güçlendireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Amaçlarının uluslararası yatırımcılara sermaye piyasalarımızdaki gelişmeleri doğrudan ve en doğru şekilde aktarmak olduğuna dikkati çeken Ergun, istedikleri zaman Borsa İstanbul’dan gerekli desteği alabileceklerini göstermek, karşılaşabilecekleri sorunların hızlı çözümlenebilmesi için yardımcı olmak ve yatırımlarını artırmalarını teşvik etmek olduğunu belirtti.

Ergun, değerlendirmesini şöyle tamamladı:

"Dünyanın önde gelen 17 borsasıyla birlikte Dünya Borsalar Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliğinde yer almamız, sektörün küresel sorunlarının çözümüne katkıda bulunmak, uluslararası paydaşlara ulaşmak ve uluslararası görünürlüğümüzü artırmak için köprü vazifesi görecek. Artık borsamız birimleri, Dünya Borsalar Federasyonu’nun tüm çalışma gruplarına aktif olarak katılıyor, diğer borsalarla birlikte çalışarak uluslararası tecrübeleri Borsamıza taşıyor ve sektörün global sorunlarının çözümünün bir parçası oluyor."