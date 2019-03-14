Korkmaz, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, ligin 26. haftasında 16 Mart Cumartesi günü sahalarında Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacaklarını anımsattı.
Geçen hafta Galatasaray'a 5-0 mağlup oldukları maçta iyi oynamalarına karşın futbol şansının yanlarında olmadığını aktaran Korkmaz, Aytemiz Alanyaspor karşısında iyi oyun, futbol şansı ve taraftar desteğiyle maçı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.
Alacakları bir galibiyetin birçok şeyi değiştireceğini vurgulayan Korkmaz, "Cumartesi günü en önemli maçlarımızdan birini kazanarak taraftarımıza hediye etmek istiyoruz." diye konuştu.
"BASKI HİSSETMİYORUM"
Kırmızı-beyazlı ekibin Süper Lig'in ikinci yarısında çok gol yemesiyle ilgili soru üzerine Korkmaz, takımda hücuma çıkarken bloklar arasında boşluklar oluştuğunu belirtti.
Korkmaz, takım halinde hücum, takım halinde savunma yapmaya çalıştıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:
"Sezonun ilk yarısında bunu iyi yaptık. İkinci yarıda bu sistemde kopmalar oldu. Bunun için de çalışmalarımızı ve analizlerimizi yapıyoruz. İnşallah bundan sonraki maçlarda bu sıkıntıyı yaşamayız. Sezon başından beri çok fazla olay yaşadık. Bu süreçte sürekli olumlu düşünerek hareket ettik. Ligin ikinci yarısına istediğimiz gibi başlayamadık. Puan durumu da onu gösteriyor. Ancak yenildiğimiz maçlara da baktığınızda iyi oynuyoruz ama kırılma anları bizim lehimize dönmüyor. Kötü oynarsanız, yenilirsiniz ama iyi oynarken kırılma anlarında oyun bize dönmediğinde istediğimiz sonucu alamıyoruz."
Takımın düşme hattına yaklaşmasının baskı oluşturup oluşturmadığı sorusu üzerine Korkmaz, hayatlarının baskı ve stres üzerine olduğunu, hakemlerden daha çok oyuncu ve teknik direktörlerin her maçta bunları yaşadığını aktardı.
Korkmaz, normal şartlardaki baskıya alışkın olduğunu kaydederek, "Açıkçası üzerimde baskı hissetmiyorum. Oyuncularıma, takımıma ve kulübüme güveniyorum. Ligin böyle gideceğini az çok kestirebiliyordum. Dolayısıyla üzerine basarak 'Bizim ilk hedefimiz 41 puan.' dedim. Dolayısıyla bu hala ilk hedefimiz. Bu sezonun zor olacağını sezon başında söyledim, hala daha söylüyorum." ifadelerini kullandı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.