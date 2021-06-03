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Korkmaz Karaca'dan Ardahanlılar adına teşekkür mesajı

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi / AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca, Ardahan Göle ve Çıldır Belediyeleri’nin ihtiyacı olan yeni itfaiye araçlarının teminini sağlayan , AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki’ye ve Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'e Ardahanlı hemşehrilerimiz adına teşekkür mesajı yayınladı

Korkmaz Karaca'dan Ardahanlılar adına teşekkür mesajı

Sosyal medya Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi / AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca mesajında şu ifadelere yer verdi:


Ardahan Göle ve Çıldır Belediyeleri’nin ihtiyacı olan yeni itfaiye araçlarının teminini sağlayan , AK Parti Yerel Yönetimler Başkanımız Sn. Mehmet Özhaseki’ye ve Belediyeler Birliği Başkanı Sn. Fatma Şahin Hanımefendi’ye Ardahanlı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum.

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