Sosyal medya Twitter üzerinden paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi / AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca mesajında şu ifadelere yer verdi:
— KORKMAZ KARACA🇹🇷🇹🇷 (@korkmazkaraca31) June 3, 2021
Ardahan Göle ve Çıldır Belediyeleri’nin ihtiyacı olan yeni itfaiye araçlarının teminini sağlayan , AK Parti Yerel Yönetimler Başkanımız Sn. Mehmet Özhaseki’ye ve Belediyeler Birliği Başkanı Sn. Fatma Şahin Hanımefendi’ye Ardahanlı hemşehrilerimiz adına teşekkür ediyorum.
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