Korkmaz Karaca'dan

Ramazan Bayramı ne zaman, kaç gün tatil?

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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve AK Parti Genel Merkez Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca, İstanbul Devlet Konservatuarı'nın taşınmasına karşı çıkan öğrencilerin taleplerini sosyal medya hesabından duyurdu.

Karaca, "İstanbul Devlet Konservatuarı öğrencileri okullarını kaybetmek istemiyorlar. Seslerini duyurmamı istediler. Parti ayrımı yapmadan tüm siyasiler bu kıymetli gençlerimizin derdine hep beraber derman olalım. Çözüm bulalım" dedi.

Karaca, twitter mesajında İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan'ı da etiketledi.