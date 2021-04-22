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Korkmaz Karaca'dan Thodex yorumu

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi Korkmaz Karaca, Thodex skandalıyla ilgili yaptığı açıklamada "Kapalıçarşı üniversitesinde ilk ders şudur. Tamahkar ile sahtekar birbirini çabuk bulur" ifadelerini kullandı

Korkmaz Karaca'dan Thodex açıklaması
HABERTURK.COM

Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca kripto para borsası Thodex'te yaşanan 2 milyar dolarlık vurgunla ilgili değerlendirmede bulundu.

Karaca sosyal medya hesabından HABERTÜRK'ün konuyla ilgili haberinin görseliyle beraber "1 koyup 100 alarak köşeyi dönme hayallerini bırakıp; alın teri ile , tasarruflarımızı doğru alanlara yatırıma üretime , ticarete aktaracak akıl ve ahlaka ne zaman kavuşacağız ? Kapalıçarşı üniversitesinde ilk ders şudur. Tamahkar ile sahtekar birbirini çabuk bulur" mesajını paylaştı.

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