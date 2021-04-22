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Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Kurulu Üyesi ve AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı Korkmaz Karaca kripto para borsası Thodex'te yaşanan 2 milyar dolarlık vurgunla ilgili değerlendirmede bulundu.

Karaca sosyal medya hesabından HABERTÜRK'ün konuyla ilgili haberinin görseliyle beraber "1 koyup 100 alarak köşeyi dönme hayallerini bırakıp; alın teri ile , tasarruflarımızı doğru alanlara yatırıma üretime , ticarete aktaracak akıl ve ahlaka ne zaman kavuşacağız ? Kapalıçarşı üniversitesinde ilk ders şudur. Tamahkar ile sahtekar birbirini çabuk bulur" mesajını paylaştı.