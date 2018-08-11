Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre; İstanbul'da yaşayan üniversite öğrencisi Serra B., 2016 yılında arkadaşları ile eğlenmek için Antalya'da korku evine gitti. Burada kendisine verilen oyun komutları üzerine koşmaya başlayan Serra B., o anlarda kapalı bulunan korku salonundaki cam kapıya çarptı.

Serra B'nin korku evi denemesi hastanede son buldu. Olay sırasında genç kızın bacağı ve vücudunun çeşitli yerlerine 107'nin üzerinde dikiş atıldı. Serra B, olay sonrasında korku evinin işletmecisi Hakan İ., hakkında şikayetçi oldu. İşletmeci Hakan İ. ise hakkındaki suçlamayı kabul etmedi. Suçun uzlaşma kapsamında olduğu belirtilse de taraflar arasında uzlaşma sağlanamadı.

Savcılık, adli ve bilirkişi raporları ile tanık anlatımlarını dikkate alarak şüpheli Hakan İ., hakkında "Taksirler bir kişinin yaralanması" suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis talebiyle dava açtı.

‘KOŞUN’ DİYE TALİMAT VERDİLER

HABERTÜRK’e konuşan Serra B., “Korku evi adı altında bir oyun evine gittik. Oyun evinde aslında başta herşey yolunda gidiyordu. İçeri girmemizle beraber arkamızdan cam bir kapı kapatılmış. Ve bundan bize haber herhangi bir şey söylemediler. Arkasından artık zamanımızı doldurmuştuk ve dışarı çıkmamız gerekiyordu. Bir anons geldi, kapının açık olduğunu belirttiler, çünkü içeri girerken tahta bir kapıdan girdik ve bir camı yoktu ortada. Dışarı baktığımızda ışığı gördük kapı açık. Bunun da hiç bir sorun yoktu. Ta ki son on saniye koşun diye bağırdılar. Koşmaya başladık ve ben cam kapıya çarptım. Her yerime camlar girmişti. Sonra hala ışıkları açmadılar. Çünkü bizi normalde gece görüş sistemiyle izliyor olmaları lazım, izlemiyorlarmış, takip etmiyorlarmış.” dedi.

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