Scrivner, "Duygu arayışı yüksek olan insanlar aşırı duygulardan zevk alma eğilimindedirler. Korku filmleri onlar için bunu yapmanın bir yolu" diye açıklıyor.

Tek sebep sadece bu değil. Scrivner aynı zamanda böyle korkunç deneyimlerin, kişinin kendisi hakkında yeni bir şey öğrenmesini sağladığını da ekliyor.