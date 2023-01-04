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Korku filmi tutkunları okusun: "Bu filmleri sevenler bir arayış içindeler"

Hepimiz kendimizi koruma içgüdüsü ile doğarız ve buna istinaden tehlikede hissettiğimiz zaman oradan uzaklaşırız. Ancak korku filmlerinde durum pek de öyle değil. Tam aksine; korkacağımızı, gerileceğimizi ve bolca strese gireceğimizi bildiğimiz halde izlemeyi tercih ediyoruz. Bunun altındaki sebepler ise oldukça ilginç.

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  • Korku filmi tutkunları okusun: "Bu filmleri sevenler bir arayış içindeler"

    Korku filmleri izlemek oldukça eğlenceli ve beklendiği gibi korkutucu da. Korkacağımızı bildiğimiz halde böyle bir tercih yapmamız biraz ilginç. Sanki yanan bir sobaya dokunmak gibi. Peki, bu ilginç hazzın altında ne yatıyor?
  • Korku filmi tutkunları okusun: "Bu filmleri sevenler bir arayış içindeler"

    Danimarka'daki Aarhus Üniversitesi'ndeki Rekreasyonel Korku Laboratuvarı'nda Araştırma Bilimcisi olan Coltan Scrivner'ın buna bir cevabı var. Üstelik, oldukça ilginç bir cevap.
  • Korku filmi tutkunları okusun: "Bu filmleri sevenler bir arayış içindeler"

    Scrivner, "Duygu arayışı yüksek olan insanlar aşırı duygulardan zevk alma eğilimindedirler. Korku filmleri onlar için bunu yapmanın bir yolu" diye açıklıyor. 

    Tek sebep sadece bu değil. Scrivner aynı zamanda böyle korkunç deneyimlerin, kişinin kendisi hakkında yeni bir şey öğrenmesini sağladığını da ekliyor.
  • Korku filmi tutkunları okusun: "Bu filmleri sevenler bir arayış içindeler"

    Başka bir görüşe göre; kişiler güvenli alandayken, korku duygusunun provasını yapıyor. 

    Scrivner, "Endişe ve korku, insanların günlük yaşamda kaçınma eğiliminde oldukları duygulardır. Bu yüzden bu konuda pek pratik yapmıyoruz. Ancak bu duyguları eğlenceli bir şekilde deneyimlemek, kontrolün sizde olduğunu hissetmenizi sağlar. Bir uçuş simülatörü gibi.”
  • Korku filmi tutkunları okusun: "Bu filmleri sevenler bir arayış içindeler"

    Bu teoriye bir kanıt olarak Scrivner, pandemi döneminde bir anda trendlere giren 2011 yapımı Contagio isimli salgın bir hastalığı anlatan filmi gösteriyor. 

    İnsanlar, pandemi dönemini birebir yaşamalarına rağmen bu tarz filmlere yöneldiler çünkü korkuyu, güvenli alandayken yaşamak istediler. 
  • Korku filmi tutkunları okusun: "Bu filmleri sevenler bir arayış içindeler"

    Son sebep ise vücut işleviyle ilgili. Kişi, korkuyu tattığı ve bunu atlattığını düşündüğü zaman  parasempatik sinir sistemi vücudun rahatlamasını ve zevk almasını sağlıyor. Yani aslında korku filmlerini sadece korkuyu prova etmek için değil aynı zamanda zevk aldığımız için de izliyoruz.  

    Kaynak: Science Focus

Haberi Hazırlayan : Başak Kanık
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