Korku filmlerini aratmayan mağara, yarasalara ev sahipliği yapıyor
Hatay'ın Defne ilçesinde bulunan korku filmlerini aratmayan mağara, binlerce yarasaya ev sahipliği yapıyor. Bölgede yaşayan vatandaşlara ait tapulu arazide bulunan mağara, macera severler tarafından keşfedilmeyi bekliyor
Hatay'ın Defne ilçesine bağlı Harbiye Mahallesi'nde bulunan ve Çan Mağarası olarak bilinen mağara, binlerce yarasaya ev sahipliği yapmasıyla bölge halkı tarafından biliniyor.
Yer altı ve yer üstü zenginlikleriyle bilinen Hatay’da ki çok sayıdaki mağaradan birisi olan Çan Mağarası, yaklaşık 130 metre uzunluğa ve 3 metre yüksekliğe sahip.
İçerisinde çökme meydana gelen mağara, Vecih Aşkar isimli vatandaşın özel mülki içerisinde yer alıyor. Yarasaların çıkardığı seslerle korku filmlerini aratmayan bir ortamın oluştuğu mağaraya maskesiz ve el feneri olmadan girilmemesi tavsiye ediliyor.
Mağarayı keşfetmeye gelen vatandaşlara maske ve el feneri uyarısında bulunan Tevfik Öztürk, "Burası 100 yıldır aynı şekilde. Bu mağara normalde 4 kilometre uzunluğundaydı ama çökmeler olduğundan dolayı şimdi yaklaşık 130 metre civarında. Mağaranın içi çok korkutucu. Yarasaların sesinden ve mağaranın sıcaklığından dolayı gerçekten ürpertici bir yer. Buraya maskesiz, el feneri olmadan ve bizden habersiz kesinlikle girmesinler. Anlatılması gerçekten zor ancak görülmesi gerekir" dedi.
"KORKU FİLMLERİNİ ARATMAYACAK AMBİYANS"
Bu mağaranın korku filmlerini aratmayacak bir ambiyansının olduğunu söyleyen Kemal Korkmaz, "Burası büyük mağara, içeride binlerce yarasa var. Bu mağarada korku filmlerini aratmayacak bir ambiyans var. Çok güzel ve görülmeye değer bir yer. İçerisi çok sıcak ve terledik. Yarasaların gübresinin kokusu var. Mağaranın içerisine girince bir el feneri ve bir maske takarak girin" şeklinde konuştu.
Mağaranın tapulu mülkü içerisinde olduğunu ifade eden Vecih Aşkar, "Büyük mağara normalde 2 kilometre ama yaklaşık 60 metreden sonrası çökme olmuş. Mağaranın içerisinde yarasalar var. İçeride 12 metre yükseklikteki oyuğun içinde yarasalar var. Bu mağara benim tapulu mülkümün içerisinde yer alıyor. Buraya gelen ziyaretçileri görmeleri için gezdiriyoruz. Maske takmalısınız. Kapalı bir alan olduğundan yarasaların pislikleri, ortamın nemini değiştirdiği için insanlar nefes darlığı yaşıyor" ifadelerini kullandı.