Korku ustasının favori korku filmi



Koronavirüs salgını nedeniyle zor günler geçiren sinema sektörü vizyon şansı bulamayan filmlerini dijital platformlarda sinema severlerle buluşturuyor.

Stephen King

Korku gerilim edebiyatının usta ismi Stephen King, 2020'de en sevdiği korku filminin vizyona giremediği için Amazon Prime'da yayınlanan 'The Rental' olduğunu açıkladı.

Sosyal medya hesabında beğendiği filmleri paylaşan King, Franco'nun filminin kendisini ç ok etkilediğini yazdı: "Bu fikri daha önce de görmüştük ama bu özenle hazırlanmış gerçek bir hikaye..."

Bir çiftin hafta sonu tatili için kiraladıkları kulübede yaşadıklarını anlatan 'The Rantal'ın senaryosu Dave Franco ve Joe Swanberg'e ait...