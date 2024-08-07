'Korkuda' hızlı düşüş

ABD ekonomisinde resesyon endişesi nedeniyle pazartesi sert düşüşlerin yaşandığı küresel piyasalar, haftanın üçüncü işlem gününde toparlanma eğilimini sürdürdü.

ABD'de ekonomik verilerin üçüncü çeyrekte hala güçlü bir ekonomik büyümeye işaret etmesi resesyon endişelerinin azalmasında etkili oldu. Buna göre, Atlanta Fed 3. çeyreğe ilişkin büyüme tahminini yüzde 2,5'ten, yüzde 2,9'a çıkardı.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) Başkan Yardımcısı Shinichi Uchida da bugün yaptığı açıklamada, mali piyasalarda keskin dalgalanmaların yaşandığını belirterek, “Mali piyasalar istikrarsızken faiz oranlarını yükseltmeyeceğiz.” dedi.