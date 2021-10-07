Korkuluğa tutunan kadın 4 metreden düştü 0:00 / 0:00

İHA

Olay, dün saat 13.00 sıralarında Şişli Kaptan Paşa Mahallesi’nde meydana geldi. Şermin Sönmezocak, kargo görevlileri kutuyu girişe bırakması üzerine bahçeden bina girişine geldi. Kadın yerden kargosuna alacağı esnada destek almak için tutunduğu korkuluk bir anda yerinden koptu.

Dengesini kaybeden kadın yaklaşık 4 metreden aşağıya düştü. Kadının düştüğü gören çevredeki vatandaşlar da koşarak yanına geldi. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Sağlık ekipleri, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı ancak vücudunun çeşitli yerlerinden kırıklar olduğu öğrenildi.

Olayı gören Özgün Kesir, "Ben yürürken ses duydum, kafamı çevirdiğimde kadını tam düşerken havadayken gördüm. Başını çarpıp sonra o boşluğa düştü. İlk gördüğümde bilinci yerindeydi, galiba burnu kanıyordu. Belinde ve sırtında ağrısı olduğunu söyledi. İç kanama varsa doktor bilir. Toplamda 3-4 metre düştü" dedi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.