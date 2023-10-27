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        Haberler Gündem 3. Sayfa Korkuluk demiri karnına saplandı

        Evine balkondan girmek istedi, korkuluk demirlerinin üstüne düştü

        Mersin'de anahtarını kaybeden Oktay Kuş, evine balkondan girmek için tırmanırken dengesini kaybedip demir korkulukların üzerine düştü. İtfaiye ekiplerince kurtarılan Kuş, karnına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.10.2023 - 15:09 Güncelleme: 27.10.2023 - 15:09
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        Korkuluk demiri karnına saplandı
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        Mersin'de, anahtarını unutunca evine balkondan girmek isteyen Okay Kuş, (32), korkuluk demirlerinin üstüne düştü. Karnına saplanan demirle hastaneye kaldırıldı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Olay, Yenişehir ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 1610 Sokak'ta meydana geldi. Gece geç saatlerde eve gelen Oktay Kuş, anahtarını kaybedince kapıyı açamadı.

        Kuş, bunun üzerine evine balkondan girmek için tırmanırken dengesini kaybedip bahçe duvarının demir korkuluklarının üzerine düştü.

        DEMİRLE HASTANEYE KALDIRILDI

        Karnına demir saplanan Oktay Kuş'un yardım çığlıklarına çevredekiler koştu. İhbarı üzerine adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

        İtfaiye ekipleri, Kuş'un karnına saplanan korkuluk demirlerini blok olarak kesti. Oktay Kuş, karnına saplı demirle Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Tedaviye alınan Kuş'un sağlık durumunun iyi olduğu bildirdi.

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