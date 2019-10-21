Olay, 19 Ekim de, merkez Ba\u011flar il\u00e7esi Mevlana Halit Mahallesi nde meydana geldi. Apartman\u0131n 3 \u00fcnc\u00fc kat\u0131nda oturan ailenin 4 ya\u015f\u0131ndaki erkek \u00e7ocu\u011fu, korkulu\u011fu bulunan pencere kenar\u0131nda oturdu\u011fu s\u0131rada dengesini kaybetti ve korkuluk demirleri aras\u0131nda s\u0131k\u0131\u015ft\u0131. \u00c7ocu\u011funun s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131n\u0131 fark eden anne, ko\u015fup o\u011flunun kollar\u0131ndan tutarak, yard\u0131m istedi. Kad\u0131n\u0131n sesini duyan mahalle sakinlerinin ihbar\u0131 \u00fczerine b\u00f6lgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Bu s\u0131rada mahalleli \u00f6nlem i\u00e7in pencerinin alt\u0131nda battaniye a\u00e7arken, kad\u0131n\u0131n alt kom\u015fusu ise pencereye \u00e7\u0131k\u0131p, \u00e7ocu\u011fu s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 yerden kurtarmaya \u00e7al\u0131\u015ft\u0131. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, rayl\u0131 merdivenle \u00e7ocu\u011fun s\u0131k\u0131\u015ft\u0131\u011f\u0131 pencere \u00e7\u0131kt\u0131. Ekipler, yapt\u0131klar\u0131 m\u00fcdahalenin ard\u0131ndan korkuluk demirleri aras\u0131nda s\u0131k\u0131\u015fan \u00e7ocu\u011fu kurtar\u0131ld\u0131. O anlar, bir mahalleli taraf\u0131ndan anbean cep telefonu kameras\u0131yla kaydedildi. \u00a0