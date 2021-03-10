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HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ ANLAR! Hamile eşini rehin aldı! - Haberler
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Son dakika haberler... Üsküdar'da hareketli anlar: Hamile eşini rehin aldı!

İstanbul Üsküdar’da 19 yaşındaki M. B. isimli şahıs Fas uyruklu dini nikahlı eşini rehin aldı. Özel harekatın operasyonu ile hamile kadın şahsın elinden 4 saat sonra kurtarıldı

KORKUNÇ ANLAR! Hamile eşini rehin aldı! - Haberler
İHA

Olay, dün saat 15.00 sıralarında gerçekleşti. İddiaya göre 19 yaşındaki M. B. isimli şahıs Fas uyruklu dini nikahlı eşi N. F. ile tartışmaya başladı.

İHA'nın haberine göre, şiddete maruz kalan N.F. eşyalarını toplayarak evden kaçmak istedi. Eşini evinin dış kapısında yakalayan M.B. boğazına bıçak dayayarak kadını rehin aldı.

Yabancı uyruklu hamile kadının yardım çığlıkları üzerine mahalleli polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve acil servis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri güvenlik önlemleri alarak şüpheli şahsı ikna etmeye çalıştı.

ÖZEL HAREKAT OPERASYON DÜZENLEDİ

İkna çalışmaları başarısız kalınca bölgeye polis özel harekat ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler koçbaşı ile kapıyı kırarak rehin alınan kadını kurtardı.

Dini nikahlı hamile eşini rehin alan şüpheli şahıs gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü. Acil servis ekipleri N. F.'ye müdahale ederek hastaneye kaldırdı. Hamile kadının yüzünde yaralar ve darp izleri görüldü.

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