Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç cinayet! 16 yaşındaki çocuk öldürüldü - Haberler
ABONE OL

Balıkesir'de bıçaklanan çocuk hayatını kaybetti

Balıkesir'in Edremit ilçesinde birlikte yaşadığı öne sürülen kişi tarafından bıçaklanan 16 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Korkunç cinayet! 16 yaşındaki çocuk öldürüldü - Haberler
AA

Alınan bilgiye göre, ilçede bir evde yaşayan S.Y. (17) ve M.A. (16) arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

AA'nın haberine göre, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine S.Y, M.A'yı bıçakla yaraladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan M.A. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaçan zanlı S.Y, Edremit Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı ve Suudi mevkidaşı ile görüştü
GÜNDEM Bakan Çavuşoğlu, Özbek ve Suudi mevkidaşı ile görüştü
Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi 2021? Köprü ve otoyol ücretsiz geçiş ne zaman başlıyor?
GÜNDEM Bayramda otoyollar ve köprüler ücretsiz mi 2021?
Tramvay ile taksi çarpıştı: 1 yaralı - Haberler
GÜNDEM Tramvay ile taksi çarpıştı: 1 yaralı
SON DAKİKA! Bahçeli'den Ömer Faruk Gergerlioğlu paylaşımı
GÜNDEM Bahçeli'den AYM'ye Gergerlioğlu tepkisi
E devlet Askerlik yerleri sorgulama ekranı! 2021 Temmuz, Ağustos, Eylül ayı Askerlik yerleri açıklandı! Celp y
GÜNDEM Askerlik yerleri sorgulama ekranı 2021!
Üniversite tercihleri 5-13 Ağustos'ta yapılacak
GÜNDEM ÖSYM'den flaş tercih açıklaması!
KAN DONDURAN İFADE! Son dakika: Genç kadın seyir halindeyken katledildi! - Haberler
GÜNDEM Vahşi cinayette kan donduran ifade!
"15 Temmuz Demokrasi Müzesi" ziyaretçilerini ağırlıyor
GÜNDEM 15 Temmuz Demokrasi Müzesi'ne yoğun ilgi
Şehit Hasan Cevher'in adının verildiği operasyonda 220 kilo eroin ele geçirildi
GÜNDEM Hakkari'de 220 kilo eroin ele geçirildi
Son dakika haberi FETÖ'cü İnandı için 22 yıl hapis istemi
GÜNDEM FETÖ'cü İnandı için 22 yıl hapis istemi