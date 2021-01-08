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HaberlerGündem3. SayfaKorkunç görüntü! İki köpeğini sopayla dövdü - Haberler
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Antalya'da korkunç olay! İki köpeğini sopayla dövdü

Antalya’da bir kadın sokak ortasında biri tasmalı biri tasmasız olan iki köpeğini eline aldığı sopayla defalarca vurarak dövdü. Vatandaşlar tarafından çekilen görüntülerin ardından, kadın hakkında adli işlem başlatıldı

Korkunç görüntü! İki köpeğini sopayla dövdü - Haberler
İHA

Olay, Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde meydana geldi. Sokakta köpeklerini gezdiren bir kadın, biri tasmalı diğeri tasmasız olan iki köpeğini defalarca sopayla vurarak dövdü.

İHA'nın haberine göre, kadının köpeklere sopayla eziyet ettiği anlar bir apartman dairesinden çekilen görüntüler ile ortaya çıktı.

Görüntülerde kadın, tasmalı olan köpeğini sürükleyerek uzaklaştırıp diğer köpeğe doğru gitti. Tasmasız olan köpeğine defalarca elindeki sopayla vuran acımasız kadın hıncını alamayıp tasmalı olan diğer köpeğine de vurmaya başladı.

Görüntülerin devamında, kadın onunla gelmek istemeyen köpeğine tüm gücünü kullanarak vurmaya devam etti. Çevrede yaşayan vatandaşlar görüntülerdeki kadının her gün köpeklere şiddet uyguladığını belirterek "Artık kadının hayvanlarla uyguladığı şiddete dayanamıyoruz. Nereye şikayet edebiliriz yardım edin" dedi.

ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

Olayın ardından Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da, sosyal medyada bir kadının biri tasmalı iki köpeği dövdüğü görüntülerin yer alması üzerine Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliğince çalışma başlatıldığı bildirildi.

Görüntülerdeki kişinin Güzelbağ Mahallesi'nde oturan T.S. olduğunun tespit edildiği belirtilerek şunlar kaydedildi:

"Bu kişi, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti ve hayvansever olduğunu belirtti. Kendisine ait 2 hayvanın kediye saldırdığını, kediyi kurtarmak ve sonrasında saldırının devam etmemesi için bu davranışı yaptığını bildirdi. Cumhuriyet Savcısına konu hakkında bilgi verildi. 'Mala zarar verme' suçundan adli işlem başlatıldı. T.S'nin şüpheli olarak ifadesinin alınması talimatı alındı. Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği tarafından konunun gereği yapılmaktadır."

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