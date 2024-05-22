Korkunç iddia! Öğrencilerini istismar etti

Çekmeköy'de, özel bir okulda öğrencilere cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen yabancı uyruklu öğretmen gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çekmeköy'deki özel bir okulda yabancı uyruklu öğretmen tarafından öğrencilerin cinsel istismara uğradığına yönelik sosyal medya paylaşımları üzerine çalışma başlattı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Ekipler, müştekilerin beyanlarıyla şüpheli B.G'yi yakaladı. Zanlının, 3 Kasım 2024'e kadar aktif oturum izninin olduğu ancak çalışma izninin bulunmadığı tespit edildi. Emniyetteki işlemlerin ardından şüpheli B.G, "çocuğun cinsel istismarı" suçundan adli makamlara sevk edildi. Okul hakkında ise "suçu bildirmeme" ve "kaçak işçi çalıştırma" suçlarından adli ve idari işlem başlatıldı.

BAŞKA ÖĞRETMENLERİNE ANLATTILAR

DHA'nın haberine göre de özel okulda iddiaya göre 3 ay önce İran uyruklu B.G., İngilizce öğretmeni olarak çalışmaya başladı. B.G.'nin dersine girdiği bazı ilkokul öğrencileri, başka bir öğretmenlerine giderek şikâyette bulundu. Öğrenciler, B.G.'nin kendilerine cinsel tacizde bulunduğunu söyledi. Öğrenciler durumu ailelerine de anlattı. Öğrencilerin ailelerinin ihbarı üzerine harekete geçen polis ekipleri şüpheli B.G.'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Öte yandan okul idaresi hakkında suçu bildirmeme ve kaçak işçi çalıştırmaktan adli ve idari işlem başlatıldı. Şüpheli, 'çocuğun cinsel istismarı' suçundan hakkında yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.