Korkunç! Kahvehanede boğazından bıçaklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem 3. Sayfa Korkunç! Kahvehanede boğazından bıçaklandı
ABONE OL

Antalya'da kahvehanede tartışma: Boğazından bıçakladı

Antalya'nın Serik ilçesinde kahvehanede çıkan tartışma korkunç bitti. Tartıştığı kişi tarafından boğazından bıçaklanan Hasan Bulut, hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti

Korkunç! Kahvehanede boğazından bıçaklandı
Korkunç! Kahvehanede boğazından bıçaklandı
0:00 / 0:00
İHA

Antalya'nın Serik ilçesinde kahvehanede çıkan tartışmada boğazından bıçaklanan 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, Serik ilçesine bağlı Gebiz Mahallesi'nde akşam saat 21.00 sıralarında meydana geldi. Bir kahvehanede Hasan Bulut (32) ile Sinan C. arasında bilinmeyen nedenden dolayı tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda Sinan C. tartıştığı Hasan Bulut'u bıçak darbesiyle vücudunun çeşitli yerlerinden ve boğazından yaraladı.

YOLDA HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Bulut, yolda hayatını kaybetti. Olayı öğrenen yakınları sinir krizi geçirirken, Bulut'un cansız bedeni savcılık tarafından incelenerek Serik Devlet Hastanesi morguna, oradan da Antalya Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.

Zanlı Sinan C., olayın ardından jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

24 SAAT GÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Çocuğun öldüğü kazada sürücüye 5 yıl hapis
GÜNDEM Çocuğun öldüğü kazada sürücüye 5 yıl hapis
Son dakika: Tanju Özcan ihraç istemiyle disipline sevk edildi
GÜNDEM Tanju Özcan ihraç istemiyle disipline sevk edildi
Aydemir Akbaş kimdir, kaç yaşında,nereli? Aydemir Akbaş kaç kez evlendi? İşte hayatı hakkında merak edilenler
GÜNDEM Aydemir Akbaş hakkında merak edilenler...
Balık tutmaya gittiği derede boğuldu
GÜNDEM Düştüğü derede boğuldu
Son dakika: İstanbul'da dehşet! Kızının bıçakladığı anne: Beni kurtarın
GÜNDEM Kızının bıçakladığı anne: Beni kurtarın
KPSS geç başvuru tarihi açıklandı! 2022 KPSS lisans geç başvuruları ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? KPSS başvuruları bitti mi?
GÜNDEM KPSS geç başvuru için son günler!
Kurban Bayramı tatili kaç gün, 9 gün olacak mı? 2022 Kurban Bayramı tatili ne zaman, hafta sonu ile birleşecek mi?
GÜNDEM Kurban Bayramı tatili 9 gün...
Mobil radarın tespit ettiği 27 düzensiz göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Mobil radar 27 kaçak göçmen tespit etti
Son dakika: MHP lideri Bahçeli HDP tepkisi: Dokunulmazlıkları kaldırılmalı
GÜNDEM Bahçeli HDP tepkisi: Dokunulmazlıkları kaldırılmalı
İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 6 gözaltı
GÜNDEM İstanbul'da DHKP/C operasyonu: 6 gözaltı

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.