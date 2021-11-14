Cezaevinden izinli çıkıp dehşet saçtı! 0:00 / 0:00

DHA

Korkunç olay, 3 katlı bir binada meydana geldi. İddiaya göre Şanlıurfa Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndan izinli olarak çıkan İbrahim K., ailesinin yaşadığı eve gitti.

DHA'nın haberine göre, evde kimsenin olmadığı sırada bulanıma girdiği öne sürülen İbrahim K., perdeleri ateşe verdi. Kısa sürede yangın büyüyerek tüm evi sardı.

GÖZALTINA ALINDI

Duman ve alevlerin yükseldiğini gören komşular durumu itfaiye, sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, binada yaşayanları tahliye ederek yangına müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın evde maddi zarara yol açtı. Bölgede güvenlik önlemi alan polis, evini yaktığı iddia edilen İbrahim K.'yı gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.