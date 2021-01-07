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HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ OLAY! Son dakika... Beşiktaş'ta denize atladı kayboldu! - Haberler
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Beşiktaş'ta denize atladı kayboldu!

Beşiktaş Arnavutköy Sahili'ne sabaha karşı gelen bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple denize atladı. Bir süre su yüzeyinde kalan kişi daha sonra gözden kayboldu. Deniz polisi ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denizde arama yaptı

KORKUNÇ OLAY! Son dakika... Beşiktaş'ta denize atladı kayboldu! - Haberler
DHA

İstanbul'da, Beşiktaş, Arnavutköy Mahallesi'nde sabah saat 04.30 sıralarında insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Bebek Arnavutköy Sahili'ne gelen ve ismi öğrenilemeyen bir kişi henüz bilinmeyen bir sebeple montu ile eşyalarını bir banka koyarak denize atladı.

BANKIN ÜZERİNDE EŞYALARI BULUNDU

DHA'da yer alan habere göre bir süre su yüzeyinde kalan kişi daha sonra gözden kayboldu. Denize atlayan kişiyi gören yoldan geçenler durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri bir bankın üzerinde denize atlayan kişinin kıyafetlerini buldu.

ARAMA YAPILDI AMA ULAŞILAMADI

Olay yerine gelen Deniz Polisi ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı ekipler denize atlayan kişiyi arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaptıkları aramalar sonucunda denize atlayan kişiye ulaşamadı.

ARAMA ÇALIŞMASINA DEVAM EDİLECEK

Alınan bilgiye göre sabah saatlerinde olay yerine gelecek dalgıç ekiplerinin çalışmalara kaldığı yerden devam edeceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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