Dehşet üzerine dehşet! Karısı uyuyordu!

Mersin'in, Toroslar ilçesi Halkent Mahallesi'nde sabah saatlerinde kelimenin tam anlamıyla insanın kanını donduran bir olay meydana geldi.
EŞİNİ UYKUSUNDA BIÇAKLADI
DHA'da yer alan habere göre, Fettah Çağlar (47), eşi Hadika Çağlar'ı (39) uyurken bıçakladı. Çağlar, daha sonra üçüncü kattaki daireden atladı.
OLAY YERİNDE İKİSİ DE CAN VERDİ
İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri, Fettah Çağlar ile eşi Hadika Çağlar'ın öldüğünü belirledi.
ÇİFTİN 4 ÇOCUKLARI VARDI
4 çocukları olan çiftin cenazeleri otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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