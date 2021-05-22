KATLİAM! Son dakika: Arazi kavgası kanlı bitti! Ölüler ve yaralılar var

Ölüler ve yaralılar var! Arazi kavgası katliamı! 0:00 / 0:00

DHA

Şanlıurfa'da öğle saatlerinde, Siverek'e bağlı Taşlı Mahallesi'nde kan donduran bir olay meydana geldi.

Komşu 2 aile arasında, iddiaya göre, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, kısa sürede büyüyüp, kavgaya dönüştü.

KAVGADA 9 KİŞİ YARALANDI

DHA'da yer alan habere göre kavga sırasında, kimin ateşlediği henüz belirlenemeyen tabancadan çıkan mermilerin isabet ettiği, 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlilerince ilk müdahale sonrası ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Ferman Bozkoyun, Mahmut Bozkoyun ve Ramazan Derin Kılavuzoğlu, yaşamını yitirdi. Diğer 6 kişi ise tedaviye alındı.

MAHALLE VE HASTANEDE GÜVENLİK ÖNLEMİ

Öte yandan kavga sonrası mahallede ve hastane önünde, jandarma ekiplerince yoğun güvenlik önlemi alındı. Kavgaya karıştığı belirlenen 6 kişi ise gözaltına alındı.

Jandarma, kavgaya karışan diğer şüphelilerin de yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.