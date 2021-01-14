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Yastık savaşında feci son! Gözü parçalandı!

Aydın'da, babası ile yastık savaşı yapan 9 yaşındaki Belinay Avcı'nın sol gözü, yastığın avizeye çarpmasıyla beraber avizeden kopan cam parçasının isabet etmesiyle parçalandı. Hastaneden hastaneye koşan ve gözünü kaybetme riski bulunan Belinay, İzmir'de yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu

PARÇALANDI! Son dakika: Yastık savaşı faciayla sonuçlandı
Yastık savaşında feci son! Gözü parçalandı!
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İHA

Aydın'da yaşayan Özgül ve Adnan Avcı çiftinin tek çocukları olan Belinay Avcı (9),geçtiğimiz hafta talihsiz bir kaza yaşadı. Baba Adnan Avcı ve kızı Belinay, evlerinin yatak odasında yastık savaşı yaparak şakalaşıyordu. Bu sırada yastığın çarptığı avize parçalandı. Avizeden kopan küçük bir cam parçası Belinay’ın sol gözüne saplandı.

KÜÇÜK KIZ İZMİR'E SEVK EDİLDİ

İHA'da yer alan habere göre aile, hemen kızlarını apar topar yakınlarındaki özel bir göz hastanesine götürdü. Gözü parçalanan Minik Belinay, buradan Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, ardından da İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi.

"GÖZÜ YERİNDE TUTMAYA ÇALIŞIYORUZ"

Çaresiz kalan aile, daha sonra da İzmir'deki özel bir göz hastanesine başvurdu. Anne Özgül Avcı, sıkıntılı günler geçirdiklerini ifade ederek, "Sabaha kadar kızımın başında korkuyla bekledik. Saat başı damla yapıldı. Darbe alan gözün diğer gözü gibi görmeyeceğini ve buna hazırlıklı olmamızı söylediler. Çok üzüldük, yıkıldık. Doktorlar ‘Şu an görmeden öte gözü yerinde tutmaya çalışıyoruz’ dediler.

"ACİL AMELİYATA ALDILAR"

Daha sonra Safiye Hocamız kızımızı acil ameliyata aldı. Ameliyat çok başarılı geçti. Kızım şu an görüyor, hiçbir sıkıntısı kalmadı. Allah hocamdan razı olsun. O bizim en büyük şansımız” dedi.

"ZORLU VE RİSKLİ BİR AMELİYATTI"

Belinay’ın hastanelerine başvurduğunda göz kapağı ve kornea tabakasının kesildiğini, gözün rengini veren iris tabakasının da zedelendiğini anlatan Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Safiye Yılmaz, küçük kızı acil ameliyata alarak tedavi ettiklerini söyledi. Yaptığı muayenede gözün kopan kornea tabakasını çok küçük bir lifin tuttuğunu anlatan Dr. Yılmaz, “Hastamızı acil ameliyata aldık.

"KOPAN KORNEAYI YENİDEN DİKTİK"

Kopan kornea parçasının canlı olduğunu gördük. Bu parçayı tekrar yerine dikmenin en sağlıklı şey olacağını düşündüm. İris dokusunu antibiyotikli solüsyonlarla yıkadık. İrisi tekrar yerine yerleştirdik. Kornea dokusunu 10 dikişle yerine diktik. Zorlu ve riskli bir ameliyatı başarıyla tamamladık; ayrıca kapağın içinde cam parçaları vardı, onları temizledik parçalanmış kapak dokusunu estetik olarak yerine diktik. Şu an kızımız sağlıklı olarak görüyor” diye konuştu.

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