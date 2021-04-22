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HaberlerGündem3. SayfaKorkunç! Pres makinesine sıkıştı
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Pres makinesine sıkışan işçi kurtarılamadı

Kocaeli Kartepe'de, fabrikada çalışan Adem Bozkurt, pres makinesine sıkıştı. Arkadaşları tarafından makineden kurtarılan Bozkurt, kaldırıldığı hastanede tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı

Korkunç! Pres makinesine sıkıştı
DHA

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki bir fabrikada pres makinesine sıkışan Adem Bozkurt (39),hayatını kaybetti.

Kartepe Arslanbey Mahallesi'ndeki bir otomotiv yedek parça fabrikasında çalışan Adem Bozkurt, saat 02.00 sıralarında pres makinesine sıkışarak ağır yaralandı. Mesai arkadaşları durumu 112 Acil ekiplerine bildirdi. Makineye sıkışan Adem Bozkurt, arkadaşları tarafından kurtarıldı.

Ağır yaralanan Bozkurt, ihbar üzerine gelen ambulans ile özel bir hastaneye kaldırıldı. Adem Bozkurt, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Evli ve bir çocuk babası olan Adem Bozkurt'un ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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