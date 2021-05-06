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Öldüresiye dövmüştü! Adli kontrol kaldırıldı!

İstanbul Şişli’de kendisinden ayrılmak isteyen kız arkadaşı Tuğba E.’yi darp ettiği, arkadaşı Ceylan A.’yı ise ölümle tehdit ettiği iddia edilen Mehmet H. B. hakkındaki adli kontrol tedbirleri kaldırıldı

FLAŞ KARAR! Son dakika: Ayrılmak istediği kız arkadaşını öldürmüştü! Adli kontrol kaldırıldı - Haberler
Öldüresiye dövmüştü! Sıcak gelişme!
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İHA

İstanbul Şişli'de 9 Aralık 2020 tarihinde Tuğba E., arkadaşı Ceylan A.’nın evindeyken ayrılmak istediği erkek arkadaşı Mehmet H. B. tarafından darp edilmişti. Genç kadının darp edildiği o anlar, evde bulunan güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilmişti.

"YAŞARKEN YANIMDA OLUN"

İHA'da yer alan habere göre olayın ardından sosyal medya hesabından darp edilme anlarını paylaşan Tuğba E., “Sesimi duyurmak istiyorum. Ben ölünce değil ben yaşarken yanımda olup sesimi duymanızı bana destek olmanızı istiyorum. Ölüm tehditleri alıyorum ayrıca kız arkadaşım da güvende değildir” diyerek yardım istemişti.

"ADLİ KONTROLLE SERBEST KALMIŞTI"

Olayın ardından gözaltına alınan Mehmet H. B. ifadesinde müştekileri tehdit etmediğini belirtmişti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheli Mehmet H. B., konutu terk etmeme, imza ve konuta yaklaşmama şeklinde adli kontrol şartlarıyla serbest bırakılmıştı.

8 YILA KADAR HAPİS TALEP EDİLDİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, şüpheli Mehmet H. B.’nin Tuğba E.’ye yönelik eylemlerinden dolayı ‘basit yaralama’ ve ‘tehdit’ suçlarından 3 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti. Şüphelinin Tuğba E.’nin arkadaşı Ceylan A.’ya yönelik ise ‘hakaret’, ‘kişilerin huzur ve sükununu bozma’ ile ‘tehdit’ suçlarından 5 yıla kadar hapsi istenmişti. Savcılıkça hazırlanan iddianame, İstanbul 30. Asliye Ceza Mahkemesi’ne gönderilmişti. İddianamenin gönderildiği mahkeme, davanın basit yargılama usulü ile yapılmasına karar vermişti.

"ÇOK DERİN PİŞMANLIK DUYMAKTADIR"

Basit yargılama usulü gereğince sanık Mehmet H. B.’nin avukatı Sedat Çakar tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, “Müvekkilde panik atak ve anksiyete bozukluğu vardır. Raporlarını ve reçetelerini dilekçelerimizin ekinde sunuyoruz. Kamera kayıtları ayrıntılı incelendiği zaman müvekkilin hareketlerinden aklı başında bir insan gibi olmadığı, kendinde olmadığı anlaşılmaktadır.

"YAŞANANLAR İRADESİYLE GERÇEKLEŞMEDİ"

Zaten kendisi de arbede anının nasıl olduğunu, nasıl yaşandığını anlamamıştır. Yaşanan olayı psikolojik rahatsızlığından dolayı hatırlamamaktadır. Çok derin bir pişmanlık duymaktadır. Polisler geldikten sonra aklı yerine gelmiştir. Psikolojik hastalığı sebebiyle yaşananlar kendi iradesiyle gerçekleşmemiştir. Tek başına yaşamakta olup geçinebilmesi için çalışması gerekmektedir” denildi.

"DELİLLERİ KARARTMA İHTİMALİ DE YOK"

Avukat Sedat Çakar tarafından mahkemeye sunulan dilekçede, “Adli kontrol kararı müvekkilin işlerini de etkilemekte ve geri dönüşü olmayan zararlar vermektedir. Toplanması gereken deliller toplandığından delilleri karartma ihtimali de yoktur. Müvekkilin daha önceden sabıkası bulunmamaktadır. Adli kontrol kararının kaldırılmasını talep etmekteyiz” ifadelerine yer verildi.

SANIĞIN CEZALANDIRILMASI TALEP EDİLDİ

Müştekiler Tuğba E. ile Ceylan A.’nın avukatı Ayşegül Mermer tarafından mahkemeye sunulan dilekçede ise sanığın cezalandırılması talep edildi.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ KALDIRILDI

Mahkeme, sanık Mehmet H. B. hakkındaki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına karar verdi. Davanın, dosya incelenmesinin yapılmasının ardından önümüzdeki günlerde karara bağlanması bekleniyor.

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