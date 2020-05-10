AA

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 11 bin 12 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 209 bin 688'e ulaştı.

Son bir haftadır günlük vaka artışının 10 binden aşağı inmediği ülkede, ölü sayısı 88 artarak 1915, iyileşen sayısı da 2 bin 390 artarak 34 bin 306 oldu.

Böylece ABD, İspanya, İtalya ve İngiltere'den sonra Rusya, dünyada vaka sayısı bakımından 5'inci sıradaki yerini korudu.

Öte yandan, vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 5,5 olurken, yeni vakaların yüzde 42,4'ünde semptom görülmediği belirtildi.

MOSKOVA'DA VAKA SAYISI 109 BİNİN ÜZERİNDE

Salgının en çok hissedildiği başkent Moskova'da vaka sayısı 5 bin 551 artarak 109 bin 740'a, ölü sayısı ise 58 artarak 1068'e çıktı.

Moskova'da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 5,3 olurken, toplam 13 bin 790 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

243 BİN KİŞİ GÖZETİM ALTINDA

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, 226 bini son 24 saatte olmak üzere ülkede toplam 5 milyon 400 bin test yapıldığı bildirildi.

Açıklamada, yaklaşık 243 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

RUSYA'DAKİ KOVİD-19 DURUMU

Rusya'da, ilk virüs vakası 31 Ocak'ta Tümen ve Sibirya'nın güneyindeki Transbaykal bölgelerinde 2 Çin vatandaşında tespit edilmişti.

İlk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta başkent Moskova'da 79 yaşındaki bir kadının hayatını kaybetmesiyle gerçekleşmişti.

Moskova Belediyesi, şehirde bugüne kadar Kovid-19 nedeniyle alınan tüm tedbirlerin 31 Mayıs’a kadar uzatılması yönünde karar almıştı.

Öte yandan, Moskova’da 12 Mayıs itibarıyla sanayi ve inşaat işletmelerinin çalışmasına izin verilmişti.

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, İnşaat Bakanı Vladimir Yakuşev, Kültür Bakanı Olga Lyubimova ve Rus Parlamentosunun alt kanadı Duma'daki bazı milletvekillerinde Kovid-19 tespit edilmişti.

İSPANYA'DA 143 CAN KAYBI DAHA

İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 143 artarak 26 bin 621'e çıktı.

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19 salgınıyla ilgili ölü ve vaka sayılarını güncelledi.

Ülkede, dün 179 olarak açıklanan günlük ölüm sayısı bugün 143'e düştü.

Bu rakamın, 18 Mart'tan bu yana Kovid-19 kaynaklı günlük ölüm sayılarında kaydedilen en düşük artış olması dikkati çekti.

Virüsten ölenlerin toplam sayısı da 26 bin 621'e ulaştı.

Bakanlık, PCR testlerine göre verdiği toplam vaka sayısının ise son 24 saatte 621 artışla 224 bin 390'a çıktığını açıkladı.

Diğer yandan iyileşen sayısı da son 24 saatte 2 binden fazla artışla 133 bin 166'ya yükseldi.

Salgının en fazla görüldüğü yer olan Madrid'de ölü sayısı düne nazaran 46 artışla 8 bin 644 olurken, hastanede tedavi gören yeni vaka sayısı da 132 artışla 41 bin 559'a çıktı.

İSPANYA'NIN YARISI YARIN NORMALLEŞMEDE İKİNCİ AŞAMAYA GEÇİYOR

Bu arada Kovid-19'un ülkedeki ekonomik ve sosyal etkilerini hafifletmek için hükümetin belirlediği kademeli normalleşme takvimi kapsamında İspanya'nın yarısı ikinci aşama olan "1. seviye"ye yarın geçiyor.

Ülkedeki 17 özerk yönetimden 11'i ile Fas topraklarında olup İspanya'ya bağlı kalan Ceuta ve Melilla kentleri tamamen "1. seviye"ye geçerken, Kovid-19 salgınının en yoğun görüldüğü Madrid, bu aşamaya geçmesi tamamen yasaklanan tek özerk bölge oldu.

Başbakan Pedro Sanchez, dün düzenlediği basın toplantısında, "Halkın yüzde 51'i normal hayatlarının bir kısmına geri dönecek ama hiçbir zaman unutulmamalıdır ki virüs yok olmadı, hala gizleniyor. İkinci aşamaya geçenlerden çok temkinli olmalarını istiyorum." açıklamasında bulunmuştu.

İspanya'da, Kovid-19 nedeniyle 14 Mart'ta ilan edilen ve dört kez uzatılan olağanüstü halin süresi 24 Mayıs'ta dolacak.

BELÇİKA'DA VAKA SAYISI 53 BİNİ AŞTI

Belçika'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı son 24 saatte 485 artarak 53 bin 81'e ulaştı.

Belçika Kriz Merkezinden yapılan açıklamada, ülkede son 24 saatte 83 kişinin hastaneye kaldırıldığı, 231 kişinin taburcu edildiği bildirildi.

Kovid-19 görülen kişi sayısının 485 artarak 53 bin 81'e ulaştığı aktarılan açıklamada, 75 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Böylece salgının başlangıcından bu yana yaşamını yitirenlerin sayısı 8 bin 656'ya yükseldi. Bu kişilerin yüzde 48'i hastanelerde, yüzde 51'i ise huzurevlerinde hayatını kaybetti.

EV ZİYARETLERİ BAŞLIYOR

Belçika Güvenlik Konseyinin kararına göre, bugünden itibaren ülkede hep aynı 4 kişi olmak koşuluyla eve misafir kabul etmek mümkün olacak.

Yarın ise Belçika'da tüm mağazalar sosyal mesafe kurallarının korunması koşuluyla açılacak.

18 MAYIS'TA OKULLAR KADEMELİ AÇILACAK

Ülkede okulların 18 Mayıs'ta kademeli olarak yeniden açılması planlanırken, düğün ve cenaze gibi etkinliklerin yapılmasına belirli koşullarda müsaade edilecek.

Salgının seyrine göre 8 Haziran'da üçüncü aşamaya geçecek hükümet, bu aşamada restoran ve kafelerin açılmasını öngörüyor. Bununla beraber festivaller ve toplu etkinlikler, 31 Ağustos'a kadar yasak olacak.

Amatör ve profesyonel spor müsabakaları da 31 Temmuz'a kadar yapılmayacak.

Belirlenen tarihler, Kovid-19 vaka sayılarının artması durumunda değişebilecek.

İRAN'DA 51 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

İran’da son 24 saatte korona virüs nedeniyle 51 kişinin daha hayatını kaybettiği, ülke genelinde korona virüsü nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 6 bin 640'a, vaka sayısının ise 107 bin 603’e yükseldiği belirtildi.