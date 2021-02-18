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TBMM Komisyonu'nda! İstanbul depreminin olası sonuçları 0:00 / 0:00

TBMM Deprem Araştırma Komisyonu, olası İstanbul depremini masaya yatırdı. Komisyona gelen son bilgilerde 200 bin binanın orta ve ağır derecede hasar alacağı, 3 milyon kişinin de etkilenebileceği yer aldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, TBMM Deprem Araştırma Komisyonu'na bilgi verirken, riskli bina taramasıyla ilgili son verileri açıkladı.

Avcılar'da yapılan son çalışmalarda, daha önce tespit edilen riskli bina sayısı 4 katına, Silivri'de de 2 katına çıktı. Polat, İstanbul genlinde yapılacak çalışmada, hasar görece bina sayısının en iyimser tahminle iki katı olarak tespit edilmesini öngördüklerini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı Tayfun Kahraman da İstanbul'da bulunan 1,16 milyon binanın 5'te 1'inin olası depremde kullanılamaz hale geleceğini, bir kısmının göçme riskiyle karşı karşıya olacağını bildirdi.

Senaryolarına göre, bu depremin büyüklüğü 7,5 olursa 48 bin bina ağır hasar alacak, daha sonra ortaya çıkacak tablo bir yana ilk etapta 120 milyar liralık hasar oluşacak.

İSTANBUL, DEPREME NASIL HAZIRLANIYOR?

Kahraman, "Deprem Seferberliği" başlığı altında çalıştıklarını, ilk etapta göçme riski olan binalara yoğunlaştıklarını, karayolları, köprü ve viyadüklerin, içme suyu rezervlerinin de depreme hazır hale getirilmesi gerektiğini anlattı.

Sistem kurguladıklarını anlatan Kahraman, daha önce İstanbul için gündemde olmayan tsunmiyi, İzmir depremi sonrası gündeme aldıklarını, bunun için tespitler yaptıklarını aktardı.

TOPLANMA ALANLARI NE DURUMDA?

Olası İstanbul depreminin ardından vatandaşların toplanacağı, toplanma alanları da görüşüldü. Kahraman, her İstanbullunun en uzak 500 metre mesafede ulaşabileceği şekilde toplanma ve geçici barınma yerleri kurguladıklarını, buna göre de 32 milyonmetrekare büyüklüğünde, 21 milyon kişi kapasiteli, 859 toplanma alanı, bin 17 açık ve 2 bin 662 kapalı olmak üzere 3 bin 679 geçici barınma alanı belirlediklerini aktardı.