Küle dönen evde zincirli halde ölü bulundu!

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaKORKUNÇ! Son dakika: Küle dönen evde zincirli halde ölü bulundu - Haberler
ABONE OL

Yanan evde elleri ve ayakları zincirli ölü bulundu, amcası 'Psikolojik sorunları vardı' dedi

Kocaeli'nde korkunç bir olay meydana geldi. Kentin Körfez ilçesinde evinde çıkan yangında hayatını kaybeden ve yapılan incelemelerde yangın sırasında elleri ve ayaklarının zincirle bağlı olduğu ortaya çıkan Ercan Dublacı (35),toprağa verildi. Salih Dublacı, yeğenin psikolojik sorunları olduğunu ve kendisini zincirle bağladıktan sonra evi ateşe verdiğini iddia etti

KORKUNÇ! Son dakika: Küle dönen evde zincirli halde ölü bulundu - Haberler
Küle dönen evde zincirli halde ölü bulundu!
0:00 / 0:00
DHA

İlçede önceki gün akşam saatlerinde 3 katlı binanın birinci katında yangın çıktı. Yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

DHA'nın haberine göre, alevler kısa sürede evin tamamını kaplarken, olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alarak söndürdü. Soğutma çalışmaları için eve giren itfaiye ekipleri ev içerisinde yanmış bir erkek cesedi gördü. Ölen kişinin ev sahibi Ercan Dublacı olduğu belirlendi. Dublacı´nın cansız bedeni otopsi için morga götürüldü.

Olayın ardından yapılan incelemelerde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Ercan Dublacı´nın yangın sırasında elleri ve ayaklarının zincirle bağlı olduğu ortaya çıktı. Ercan Dublacı´nın cenazesi otopsi işlemlerinin ardından Körfez İlimtepe Belen Mezarlığı´na getirildi. Dublacı, burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

"ELİNİ VE AYAKLARINI BAĞLADIKTAN SONRA KİBRİTİ ÇAKMIŞ, İDDİASI"

Cenaze namazına katılan Ercan Dublacı´nın amcası Salih Dublacı, yeğeninin psikolojik sorunları olduğunu söyleyerek, evi onun yaktığını iddia etti.

Yeğeninin ellerini ve ayaklarını zincirle bağladıktan sonra evi ateşe verdiğini söyleyen Salih Dublacı, "Cinlere karıştığını düşünüyoruz. Zaten eşi 9 sene önce ayrılmıştı 4 çocuğuyla beraber kalmıştı. Çocuklarının ikisi yuvada diğer ikisi de yanındaydı. Haliyle kafayı üşüttü. Zaten üç harflilerle yaşıyordu. Aşağıdan süngerleri yukarıya taşıdıktan sonra kendini zincirle bağlamış, elini ve ayağını bağladıktan sonra kibriti çakmış. Evi kendisi yakmış, psikolojisi bozuktu ne yaptığının bilincinde değildi." dedi.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

FECİ GÖRÜNTÜ! 4 yaşındaki çocuğunu aşağı atmakla tehdit etti! - Haberler
GÜNDEM4 yaşındaki çocuğunu aşağı atmakla tehdit etti!
TÜYLER ÜRPERTEN İFADE! Son dakika: İş adamı cinayeti davası! "Düşene kadar ateş etti!"
GÜNDEMİş adamı cinayeti davası! Tüyler ürperten ifade!
Deprem mi oldu? Son dakika 14 Nisan depremler listesi - Kandilli ve AFAD
GÜNDEMDeprem mi oldu?
Son dakika: Kırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı İstanbul'da yakalandı
GÜNDEMKırmızı bültenle aranan DEAŞ'lı İstanbul'da yakalandı
"KURTARIN BENİ!" Sond akika: Şiddet mağduru Cansu'dan yardım çığlığı! - Haberler
GÜNDEMŞiddet mağduru Cansu'dan yardım çığlığı!
OTELDE KATLETMİŞTİ! Son dakika: "Öldürme motivasyonu"na haksız tahrik uygulanmadı!
GÜNDEM"Öldürme motivasyonu"na haksız tahrik uygulanmadı!
Sırp model Tanja Dukiç'e dayak! SON DAKİKA: Rapor sanığı yalanladı
GÜNDEMSırp modele darp dehşetinde sanığı yalanlayan rapor!
TSUNAMİ.... Prof. Dr. Sözbilir'den Datça için kritik uyarı
GÜNDEMProf. Sözbilir'den Datça için önemli uyarı!
Oruçlarını top sesi yerine sirenle açıyorlar
GÜNDEMOruçlarını top sesi yerine sirenle açıyorlar
TIR FACİASI | Son dakika: 22 yıla kadar hapis istemi!
GÜNDEMBursa'daki TIR faciasında 22 yıla kadar hapis istemi!