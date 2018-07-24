IMF’nin Batı Yarıküre departman başkanı Alejandro Werner, Venezulle'da yaşanan aşırı yüksek enflasyon halinin Almanya'nın 1923, Zimbabve'nin de 2000'li yılların sonunda yaşadığı krizlere benzediğini belirtti. İki yıldır üst üste çift haneli rakamlarla küçülen Venezuella ekonomisinin 2018'de de yüzde 18 küçüleceği öngörüsünü paylaşan Werner, petrol üretiminde yaşanan büyük düşüşe de dikkat çekti.

Warner bloğunda, "Ekonomik aktivitedeki çöküş, hiperenflasyon, kamu mallarındaki bozulma ve yiyecek sıkıntısı komşu ülkelere yayılan büyük göç hareketlerine neden oldu." diye yazdı.

Venezuela ekonomisi, petrol fiyatlarının dört sene önce sert bir şekilde düşmesiyle çöküşe geçmiş, yüzbinlerce Venezuelalı açlık ve yüksek fiyatlar nedeniyle göç etmişti.

Venezuella'da yıllık enflasyonun yüzde 300 bin civarında olduğu tahmin ediliyor.

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