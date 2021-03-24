Korkutan artış! 10-15'ten 100'lere çıktı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerSağlıkKORKUTAN ARTIŞ! Korkutan artış! 10-15'ten 100'lere çıktı - Haberler
ABONE OL

Covid nedeniyle başvuru sayısı 10-15'ten 100'lere çıktı

Artan vaka sayılarının ardından yoğun bakım servisi ve acil servislerdeki başvuru sayısında artış yaşandı. Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Oktay Demirkıran geçtiğimiz haftaya göre yatan hasta sayısının hastalık azaldığından bu yana yüzde 50 oranında artış gösterdiğini söylerken, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli ise, “Bu hafta içerisinde Covid nedeniyle başvuru sayısı 100'leri buldu. Geçen hafta bu sayı 15'ti. 4-5 kat artış var dedi

KORKUTAN ARTIŞ! Korkutan artış! 10-15'ten 100'lere çıktı - Haberler
Korkutan artış! 10-15'ten 100'lere çıktı
0:00 / 0:00
DHA

Koronavirüs rakamları son haftalarda yeniden tırmanışa geçti. Uyarılar devam ederken, yoğun bakımdaki hasta sayısında ve acil servislerdeki başvuru sayısında artış yaşandı. Uzmanlar son durumu değerlendirdi.

"İKİNCİ PİKİN AZALMA DÖNEMİNDE AŞAĞILARA İNEN DOLULUK ORANI ARTMAYA BAŞLADI"

Türk Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Üyesi ve Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yoğun Bakım Ana Bilim Dalı'nda görev yapan Prof. Dr. Oktay Demirkıran, geçtiğimiz haftaya göre yoğun bakım servislerindeki sayılarda artış olduğunu belirtti.

Demirkıran, Virüs ile ilgili savaşımızda belli bir noktaya kadar gelmiştik. Sayılar azalmıştı ama şimdi mutant virüslerin de etkisiyle tekrar bir artış söz konusu olmaya başladı. Bizim yoğun bakımdaki hasta sayımız aşağıya inmişti. Daha önce Covid'e dönen servislerimiz Covid sayıları azalınca normal servislere çevrilmişti tekrar. Fakat geçen haftadan bu yana normal servisleri tekrar Covid servislerine çevirmek durumunda kaldık. Hasta sayıları artmaya başladı. Yoğun bakıma 2. dalgadaki kadar yüksek hasta sayısı girişi olmadı ancak servislerdeki hasta sayısı arttıkça bu tehlike devam ediyor olacak dedi.

Prof. Dr. Oktay Demirkıran

HASTA SAYILARIMIZ AŞAĞILARA İNMİŞKEN, İNMİŞ OLAN DÜZEYİN 2 KATINA ÇIKMAYA BAŞLADI

Demirkıran, Pandeminin ikinci pikin azalma döneminde aşağılara inen doluluk oranı artmaya başladı. Hasta sayılarımız aşağılara inmişken, inmiş olan düzeyin 2 katına çıkmaya başladı. Temkinli davranıyoruz, tedbirli olmaya çalışıyoruz. Daha hazırız gibi görünüyor. Umarım tekrar başa çıkabiliriz. Tabii en önemli faktör, önlemler çok ciddi şekilde fayda sağlayacaktır diye konuştu.

ŞU ANDA YOĞUN BAKIMIMIZDA MUTASYONLU VİRÜSLER BULUNMAKTADIR

Demirkıran, “Artık yaşın kriteri yok. Genç yaşta, 30 yaşlarında 30 yaş altında hastalarımız da olup daha ağır seyirli bir şekilde yoğun bakıma yatabiliyorlar. Şu anda durum bu. Şunu söylemek lazım, mutant virüs daha ciddi seyrediyor. Şu anda yoğun bakımımızda mutasyonlu virüsler bulunmaktadır. İngiliz ve Afrika mutantlarımız var. Covid'e çevirip daha sonra normal servise döndürdüğümüz servislerimizden bir kısmını tekrar Covid servisi halinde açmak durumunda kaldık. Çünkü hasta sayımız bir önceki haftaya göre bizim hastanemiz için 2 katına çıkınca servisleri tekrar kaldırdık. Yoğun bakım konusunda da gerekli tedbirleri aldık ve hazırlıklarımızı o yönde tamamladık. Gelen bilgiler hasta sayılarının yavaş yavaş artmaya başladığı şeklinde. İstanbul için de artmaya başladığı görünüyor ne yazık ki. İstanbul için bizim hastane bazında söylersem yatan hasta sayısı, hastalık azaldığından bu yana yüzde 50 oranında artış göstermiştir. Bizim hastanemizdeki hasta sayısı geçen hafta 23-24'lerde iken bu hafta 50 ve biraz daha fazlasına çıktı ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. İbrahim İkizceli

GEÇEN HAFTAYA GÖRE ACİL SERVİS BAŞVURU SAYISINDA 4-5 KAT ARTIŞ VAR

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. İbrahim İkizceli, geçtiğimiz haftaya göre acil servis başvuru sayısında 4-5 kat artış olduğunu belirtti.

İkizceli, “Maalesef son hafta içerisinde vaka sayılarımız gittikçe arttı. Geçen haftalarda Covid nedeniyle acil servis başvuru sayımız 10-15 iken, yine servislerde 1-2 hasta yatarken, bu hafta içerisinde Covid nedeniyle başvuru sayısı 100'leri buldu. Bunlardan da yaklaşık 40-50 tanesi Covid tanısı koyuyoruz. 10-15 arası hasta yatışımız oluyor. Yani yaklaşık 4-5 kat artış var son birkaç hafta içerisinde. Burada havaların da etkisi var. Soğuk ve yağışlı geçmesi vatandaşlar kapalı ortamlarda daha yan yana sosyal mesafeye dikkat etmediklerinden kaynaklandığını düşünmekteyim. Özellikle kapalı ortamlarda sosyal mesafe ve maske konusuna çok dikkat edilmesi gerekiyor. Dikkat etmezsek bu artış daha da devam edecektir. Bu nedenle acil servislerdeki hasta sayısının azalmasının en büyük koruyucu önlemi maske ve mesafe. Rehavet eğer artarsa hasta sayıları da artacak ve acil servislerde başka hasta bakamaz olacağız şeklinde konuştu.

24 SAATGÜNÜN ÖZETİ
24 saat
24 saat günün önemli haberleri ve gelişmeleri

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

BUNLARA DA BAKABİLİRSİNİZ

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İLAÇ YOLDA! Son dakika: Pfizer'dan korona ilacı müjdesi
SAĞLIKPfizer duyurdu: Koronaya karşı yeni ilaç
24 Mart Koronavirüs tablosu açıklanıyor... Son dakika koronavirüs vaka sayısı! Bugünkü korona tablosu
SAĞLIKEn güncel Türkiye Koronavirüs tablosu
23 Mart koronavirüs tablosu açıklandı! Bugün korona vaka sayısı kaç?
SAĞLIKİşte en güncel koronavirüs tablosu!
Son dakika... Koronavirüs salgınında korkutan sayı! 26 bini geçti ve... - Haberler
SAĞLIKYeni koronavirüs tablosu açıklandı
İstanbul İl Sağlık Müdürü: Aman dikkat!
SAĞLIKİstanbul İl Sağlık Müdürü: Aman dikkat!
Ruh sağlığı ve hastalıkları uzmanından 'Covid-19 korkusu depresyona sebep oluyor' uyarısı
SAĞLIKUzmanlardan 'Covid-19 korkusu depresyona sebep ...
Covid-19 ardında 'Post Covid' izler bırakıyor - Haberler
SAĞLIKCovid-19'a bağlı yeni hastalık!
En yüksek vaka sayısı... SON DAKİKA: Bakan Fahretin Koca açıkladı! İşte il il korona vaka sayıları
SAĞLIKİşte en yüksek ve en düşük vaka oranına sahip iller
MÜJDEYİ VERDİ! Prof. Dr. Kemalettin Aydın: Yazı rahat geçireceğiz - Haberler
SAĞLIKBilim insanlarından peş peşe açıklamalar!
Yerli aşıda nisan ortasında Faz-2 tamamlanacak
SAĞLIKKritik yerli aşı açıklaması!