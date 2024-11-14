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        Haberler Gündem Güncel Korkuteli Taşkesiği’ne sulama sistemi kuruldu | Son dakika haberleri

        Büyükşehir, Korkuteli Taşkesiği’ne kapalı devre sulama sistemi kurdu

        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesi Taşkesiği Mahallesi'ne kapalı devre sulama sistemi inşa etti. Bölgedeki 2 bin 500 dönüm tarım arazisini modern sulama sistemine kavuşturan projeyle, Taşkesiği Mahallesi'nin yeraltı kaynaklarından çıkan suları kapalı devre sulama sistemine aktarılarak tarımsal sulamada kullanılıyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 14.11.2024 - 15:32 Güncelleme: 14.11.2024 - 15:32
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        Korkuteli Taşkesiği'ne sulama sistemi kuruldu
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        Antalya Büyükşehir Belediyesi, Korkuteli ilçesi Taşkesiği Mahallesi'ne yaklaşık maliyeti 25 milyon TL'yi bulan kapalı devre sulama sistemi kazandırdı.

        Üç yer altı sondaj kuyusundan çıkan kaynak suyu, depolanıp yer altından döşenen borularla, 4 bin dekar araziyi tarımsal suyla buluşturdu.

        Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı'nda görevli Elektrik Teknisyeni Tevfik Tuğ, bir yıl önce başlanan kapalı devre sulama sisteminin tamamlandığını belirterek, "13 bin metre borunun yer altına döşendiği bu sistem toplam 500 ton kapasiteli bir depo ile destekleniyor. 2 bin 500 dönüm araziye sahip Taşkesiği Mahallesi'ni sulu tarımla buluşturarak, yaklaşık 200 çiftçi ailesinin bu kapalı devre sulama sisteminden yararlanmasını sağladık" dedi.

        Taşkesiği Mahalle Muhtarı Mehmet Öz ise, "Arazilerimiz suyla buluşmadığı için daha önce kuru tarım yapılıyordu. Ancak yeni sulama sistemimiz sayesinde artık sulu tarım yapabiliyoruz. Mahallemizde kayısı ve ceviz bahçeleri kurulmaya başladı. Eskiden ekilebilir arazilerin yetersizliği nedeniyle göç veren bir mahalleyken, bu sulama projesi sayesinde gençlerimizin bakış açısı değişti ve mahallelerine geri dönmeye başladılar" dedi.

        Mahalle sakinlerinden Ali Öztürk sistemle verimin arttığını ifade ederek, "Kapalı devre sulama sisteminden önce kuru tarım yaparak arpa, buğday ve nohut ekiyorduk. Su sorunu yaşadığımız dönemde patateslerin dönümünden sadece 2 ton mahsul alabiliyorduk. Ancak kapalı devre sulama sisteminden sonra, dönüm başına yaklaşık 4-5 ton patates almaya başladık" diye konuştu.

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