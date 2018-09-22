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Engelli kadın olayın şokunu atlatamadı
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Kornayı duymayan işitme engelli kadını darp ettiler

Antalya’da işitme engelli iki çocuk annesini darp edip, kolunu kırdıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı adliyeye sevk edildi. Olayın şokunu halen atlatamayan kadın, ne sokağa çıkabiliyor ne de artık pazara çıkabilecek.

22.09.2018 - 12:22 | Güncelleme: İHA

19 Eylül'de yaşanan olayda, kapalı semt pazarı önündeki kaldırımda yürürken yola çıkış yapmak isteyen bir kamyonet sürücüsü tarafından darp edildiğini ileri süren işitme engelli kadının kolu kırıldı. Saldırganın bulunmasını isteyen gözü yaşlı kadın artık değil pazara sokağa bile çıkmaya korktuğunu söyledi. İHA'nın haberine göre, olayın ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sokullu Caddesi Çarşamba pazarında meydana gelen, 'kasten yaralama’ olayının şüphelilerinin H.K. ve A.H. olduğunu tespit etti. Suçlamaları kabul etmeyen iki şüpheli yakalanıp adliyeye sevk edildi.

KORNAYI DUYMADIĞI GEREKÇESİYLE DARP EDİLDİ

Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşayan 39 yaşındaki ev hanımı, iki çocuk annesi Yüksel Güzel, dün akşam saatlerinde alışveriş için arkadaşıyla dışarı çıktı. Güzel, aynı mahalledeki kapalı semt pazarına uğradı. Pazar çıkışında kaldırımda yürürken arkasında bir kamyonetin olduğunu ve kendisine korna çaldığını işitme engeli nedeniyle geç fark eden Güzel, sürücünün önce sözlü saldırısına uğradı. Güzel’in de cevap vermesi üzerine sinirlenen sürücü, Yüksel Güzel'e hakaret edip sol kolunu çevirerek kırdı. Kendini saldırganın elinden zor kurtaran kadın olay yerinden kaçtı ve polise şikayetçi oldu. Hastaneye giden Yüksel Güzel’in sol kolunun bilekten kırıldığı belirlendi. Olayın şokunu halen atlatamayan kadın, ne sokağa çıkabiliyor ne de artık pazara çıkabilecek. Tansiyon ve şeker rahatsızlığı nedeniyle yüzde 61 oranında işitme engeli olduğunu söyleyen Yüksel Güzel, yaşadıklarını ömür boyu unutmayacağını dile getirdi.

"KOLURU KIRARIM DEDİ VE KIRDI"

Gözyaşları bir an olsun dinmeyen Yüksel Güzel, “Dün akşam saatlerinde bir yerden 300 lira alacağım vardı, paramı alıp alışveriş için kapalı semt pazarına geldim. Pazardan 2 kilogram ıspanak aldım, yanımda arkadaşım da vardı. Onu uğurladım. Pazarın dışında kaldırımda geriye dönerken arkamda bir kamyonet olduğunu fark ettim. Arkamı döndüm bana sürücü el kol hareketleri yaparak bir şeyler söylüyordu. 'Ne oluyor kardeşim ben bir kadınım neden bağırıyorsun' dedim. Arabadan indiği gibi, 'senin o kolunu kırarım' dedi ve kırdı. Ne olduğunu anlayamadım” diye konuştu.

İKİ ŞÜPHELİ YAKALANIP ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Olayın ardından harekete geçen Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Sokullu Caddesi Çarşamba pazarında meydana gelen, 'kasten yaralama’ olayının şüphelilerinin H.K. ve A.H. olduğunu tespit etti. Yakalanan iki şüpheli, ifadelerinde Yüksel Güzel'in kendilerine hakaret ettiğini ancak darp etmediklerini iddia ettiler. H.K. ve A.H. ifadelerinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi.

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