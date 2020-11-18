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Korona aşısı fiyatı ne kadar? Türk doktorlardan müjdeli haber geldi!

Korona aşısı fiyatı ne kadar? Türk doktorlar Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci'nin aşı çalışmaları başarıya ulaştı. Peki, korona aşısı ücreti ne kadar? Merak edilen soru cevabını buldu. İşte, korona aşısı fiyatı...

Korona aşısı fiyatı ne kadar? Türk doktorlardan müjdeli haber geldi!

Korona virüsünün yayıldığı ve pandeminin ilan edildiği günden beri tüm dünya sabırsızlıkla korona aşısıyla ilgili gelişmelere kilitlenmişti. Çalışmalar devam ederken müjdeli haber Türk doktorlar Özlem Türeci ev Uğur Şahin'den geldi. Çiftin aşı çalışmaları yüzde 90 başarı sağladı. Peki, koron aşısının fiyatı ne kadar? Merak edenler için detayları haberimizde derledik.


KORONA AŞISI BULUNDU MU?


Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci'nin şirketi BioNTech'de geliştirilen koronavirüs aşısının koronavirüsü durdurmada yüzde 90 etkili olduğu açıklandı. Bilim insanları, baharda normale dönme müjdesi verdi. Türk çiftin başarısını manşetlerine taşıyan dünya basını, Şahin ve Türeci'nin Covid-19 aşısı yarışında daha köklü rakipleri geride bıraktığını vurguladı.


The Times gazetesi, koronavirüs aşısının ardından ilkbahara kadar normale dönüş olabileceğini kaydetti. İngiltere Hükümetinin sağlık yetkililerinden Prof. Dr. Jonathan Van-Tam, bu (Covid-19 aşısı) büyük dönüm noktasından sonra, koronavirüs enfeksiyon dalgasının İngiltere'nin katlanacağı son şey olabileceği anlamına geldiğini söyledi.


İŞTE KORONAVİRÜS AŞISININ FİYATI


Aşı çalışmalarında yaşanan olumlu gelişme sonrası "Korona aşısı fiyatı ne kadar?" sorusu da cevaını arıyordu. Nihayet bu soru da cevabını buldu. BioNTech ve Pfizer tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının fiyatı ABD'deki fiyatlandırılmaya göre doz başına 159 TL olacak.

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