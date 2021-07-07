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Korona geçirenlere 2. doz aşı var mı? Covid 19 olanlar 2. doz aşı olacak mı? Açıklandı

Koronavirüs aşılama programı ile ilgili yeni bir karar alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan karar sonrası koronavirüs geçiren vatandaşlar; 2. doz aşı olup olmayacaklarını merak ediyor. İşte ayrıntılar...

Korona geçirenlere 2. doz aşı var mı? Covid 19 olanlar 2. doz aşı olacak mı? Açıklandı

Koronavirüs aşılama işlemleri yurt genelinde büyük bir hızla devam ederken akıllara birçok soru geliyor. Önemli sorulardan biri de koronavirüs rahatsızlığı geçirenlerin ne zaman aşı olabileceği ve kaç doz aşı olacağıydı. Covid geçirenler 2. doz aşı olacak mı? Covid geçirenler ne zaman aşı olabilir?

COVİD GEÇİRENLER 2. DOZ AŞI OLACAK MI?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı karar ile aşı uygulamasında yeni bir yönteme geçildi. Buna göre, koronavirüs geçirip, ilk doz aşısını BioNTech yaptıranlara 2'nci doz aşı uygulanmayacak. Hastalığın ardından BioNTech aşısı yaptıran kişilerin 2'nci doz aşısı yapılmış kabul edilerek, sistem üzerinde aşı kartları oluşturuluyor. Ayrıca, ilk doz aşısını yaptıran ve 2'nci doz aşı için randevu alanların e-Nabız uygulamasında 2'nci doz aşıları 'yapıldı' olarak ekrana yansıyor.

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Serap Şimşek Yavuz, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, tek doz mRNA aşısıyla tüm varyantlara etkili olacak derecede yeterli bağışık yanıtı geliştiğini belirtmişti. Yavuz, "İki doz CoronaVac olanlara, tek doz mRNA aşısı uygulamanın etkinliği ve güvenliği konusundaki klinik çalışmalar devam etmekle birlikte, canlı virüsle hastalığı geçirenlerde tek doz mRNA aşısının son derece etkili ve güvenli olduğu görülmüştür" demişti.

KORONAVİRÜS KAPANLAR AŞI OLABİLİR Mİ?

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ise koronavirüse yakalanarak, hastalığı geçirenlerde 6 ay sonra uygulanan aşının 3 aya düşürüldüğünü duyurmuştu.

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