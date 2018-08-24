Korona Kielce - Arka Gdynia sahaya çıkıyor

Korona Kielce ve Arka Gdynia, 24 Ağustos 2018 Cuma günü Polonya Ekstraklasa maçında karşılaşacak. Maçın başlangıç saati 21:30. 8 puanlı Korona Kielce 8. sırada bulunuyor, Arka Gdynia 6 puana sahip ve 10. sırada. Ev sahibi Korona Kielce, son 5 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Arka Gdynia son 5 mücadelede 1 galibiyet, 0 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.
İddaa'dan 213 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Korona Kielce kazanırsa 1.85, beraberlik çıkarsa 3.10, Arka Gdynia sahadan galip ayrılırsa 3.00 oranını elde edecekler. 2.5 gol altının oranı 1.60, 2.5 gol üstünün oranı 1.75. Maçta karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50, karşılıklı gol yokun oranı ise 1.70.
Korona Kielce son hafta oynanan Arka Gdynia maçında 1-0 yenildi.
Arka Gdynia ise Korona Kielce karşılaşmasında 1-0 kazandı.
Korona Kielce, evinde 1 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 3 gol atıp 3 gol yedi.
Arka Gdynia ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 1 galibiyet, 2 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Arka Gdynia, 3 gol atarken 1 gol yedi. GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ