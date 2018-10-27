Korona Kielce - Cracovia Krakow karşılaşma önü

Polonya Ekstraklasa maçında Korona Kielce ile Cracovia Krakow, 28 Ekim 2018 Pazar günü karşı karşıya gelecek. Müsabakanın saati 17:30. Maç öncesi Korona Kielce 19 puanla 7. sırada, Cracovia Krakow 10 puanla 15. sırada bulunuyor. Ev sahibi Korona Kielce, son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. Cracovia Krakow son 5 mücadelede 3 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Maçın iddaa kodu 461. İddaa'da Korona Kielce kazanır 1.80, berabere biter 3.10, Cracovia Krakow kazanır 3.10 oranıyla bahisçilere sunuldu. Alt oranı 1.65, üst oranı 1.70. Karşılıklı gol var 1.50, karşılıklı gol yok 1.70 oranını kazandıracak.

Korona Kielce son hafta oynanan Slask Wroclaw maçında 1-1 berabere kaldı.

Cracovia Krakow, Zaglebie Lubin karşılaşmaında 2-2 berabere kaldı.

Korona Kielce, evinde 3 galibiyet, 1 beraberlik, 1 mağlubiyet yaşadı ve 9 gol atıp 6 gol yedi.

Cracovia Krakow, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 2 beraberlik, 4 mağlubiyet elde etti. Cracovia Krakow, deplasmanda 5 kez ağları sarsarken, 13 kez topu kendi kalesinde gördü.

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