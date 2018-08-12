Korona Kielce - Slask Wroclaw maçı istatistikleri

Polonya Ekstraklasa heyecanı devam ediyor. Korona Kielce, 13 Ağustos 2018 Pazartesi günü Slask Wroclaw takımını ağırlıyor. Maçın başlangıç saati 19:00. 4 puanlı Korona Kielce 9. sırada bulunuyor, Slask Wroclaw 4 puana sahip ve 8. sırada. Korona Kielce son 5 maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgi ile oynadı. Slask Wroclaw son 5 mücadelede 0 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

İddaa'da 797 kodlu maçı oynayanlar; Korona Kielce galibiyet oranı 1.85, beraberlik oranı 3.10, Slask Wroclaw galibiyet oranı 3.00. Alt oranı 1.60, üst oranı 1.75. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.50 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.70.

Korona Kielce önceki hafta Slask Wroclaw mücadelesinde 1-1 berabere kaldı.

Slask Wroclaw ise Korona Kielce maçında 1-1 berabere kaldı.

Korona Kielce, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet aldı. Korona Kielce, kendi sahasında 1 gol attı, 2 gol yedi.

Slask Wroclaw ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı. Slask Wroclaw, 1 gol atarken 1 gol yedi.

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