Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberler Gündem Korona risk haritası 13 Ağustos | Son dakika: Güncel risk haritası yayınlandı ( 31 Temmuz - 6 Ağustos)
ABONE OL

Korona risk haritası 13 Ağustos | Son dakika: Güncel risk haritası yayınlandı: 4 il maviye döndü

Koronavirüs risk haritası haftalık olarak Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanıp kamuoyuyla paylaşılıyor. Gözler, 31 Temmuz - 6 Ağustos arası haftalık risk haritasına çevrilmişken Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından güncel harita yayınlandı. Antalya, Tunceli, Giresun ve Denizli risk haritasında maviye döndü. İşte Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yayınlanan son risk haritası...

Korona risk haritası 13 Ağustos | Son dakika: Güncel risk haritası yayınlandı ( 31 Temmuz - 6 Ağustos)

Türkiye koronavirüs risk haritası özellikle tatil için şehirlerarası ziyaret yapanlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 31 Temmuz - 6 Ağustos 2021 illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İllerimizde 100.000 nüfusa karşılık gelen bir haftalık toplam vaka sayısını gösteren insidans haritasının güncel halini ekte görebilirsiniz. En az iki doz aşı olanların sayısı arttıkça vaka sayıları da düşecek." dedi.

4 İL MAVİ KATEGORİYE GEÇTİ

Bakan Koca'nın illere göre risk haritasıyla ilgili açıklamaları şöyle:

ANTALYA, DENİZLİ, TUNCELİ VE GİRESUN, Mavi kategoriye geçen yeni illerimiz. İlk doz aşılanma oranları %75’in üzerinde. Bu üç ille birlikte düşük riskli il sayımız 21’e yükseldi.

BAYBURT, %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. BAYBURT, Turuncu iller arasında.

AĞRI, %55’in üzerine çıkan ilk doz aşılanma oranıyla çok yüksek risk seviyesini yüksek risk seviyesine indirdi. AĞRI, Turuncu iller arasında.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI

İl Adı Sayı
Adana 205,22
Adıyaman 89,47
Afyon 133,88
Ağrı 375,34
Aksaray 275,68
Amasya 108,91
Ankara 184,58
Antalya 59,61
Ardahan 156,34
Artvin 290,72
Aydın 68,90
Balıkesir 88,47
Bartın 138,52
Batman 557,11
Bayburt 160,60
Bilecik 101,67
Bingöl 618,02
Bitlis 524,39
Bolu 122,04
Burdur 254,85
Bursa 114,03
Çanakkale 105,07
Çankırı 143,77
Çorum 175,27
Denizli 172,11
Diyarbakır 786,29
Düzce 155,14
Edirne 191,51
Elazığ 331,16
Erzincan 142,51
Erzurum 201,43
Eskişehir 237,38
Gaziantep 105,63
Giresun 271,28
Gümüşhane 155,46
Hakkari 189,81
Hatay 123,32
Iğdır 261,89
Isparta 294,25
İstanbul 182,21
İzmir 65,85
Kahramanmaraş 90,98
Karabük 158,56
Karaman 162,18
Kars 105,89
Kastamonu 174,47
Kayseri 160,77
Kırıkkale 222,51
Kırklareli 119,77
Kırşehir 165,81
Kilis 122,83
Kocaeli 159,95
Konya 363,31
Kütahya 138,67
Malatya 147,12
Manisa 75,57
Mardin 430,81
Mersin 292,35
Muğla 57,26
Muş 351,96
Nevşehir 121,53
Niğde 194,34
Ordu 306,18
Osmaniye 116,09
Rize 503,27
Sakarya 233,30
Samsun 176,99
Siirt 974,40
Sinop 161,09
Sivas 254,48
Şanlıurfa 231,18
Şırnak 146,96
Tekirdağ 93,96
Tokat 176,02
Trabzon 328,03
Tunceli 196,43
Uşak 82,80
Van 278,14
Yalova 148,63
Yozgat 207,51
Zonguldak 196,54

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Apartman merdiveninde ölü bulundu
GÜNDEM Apartman merdiveninde ölü bulundu
Ankara cuma saati 13 Ağustos | Diyanet Takvimi: Ankara cuma namazı saat kaçta kılınacak?
GÜNDEM Ankara cuma namazı saat kaçta?
İstanbul Cuma saati 13 Ağustos: Diyanet takvimi | İstanbul'da Cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM İstanbul cuma namazı saat kaçta?
ŞOKE EDEN KARAR! Son dakika: Çocuğunu öldürmeye kalkan anneye tahliye!
GÜNDEM Çocuğunu öldürmeye kalkışmıştı! Şoke eden karar!
DEHŞET KAMERADA! Son dakika: Korkutan görüntü! Sel köprüyü böyle yıktı! - VİDEO HABER
GÜNDEM İşte selin dehşeti! Köprüyü kağıt gibi yıktı!
Son dakika: 'Çarpıcı' tehlike başka mahalleye sıçradı!
GÜNDEM 'Çarpıcı' tehlike başka mahalleye sıçradı!
KAHREDEN HABER! Son dakika: Havuzdan çıktı yere yığıldı! Nira kurtarılamadı!
GÜNDEM Havuzdan çıktı yere yığıldı! Kahreden haber!
AKILALMAZ OLAY! Son dakika: Armut ağacına çıktı, düşüp hayatını kaybetti - VİDEO HABER
GÜNDEM Armut ağacına çıktı! Akılalmaz olay!
Botları sürüklenen 17 kaçak göçmen kurtarıldı
GÜNDEM Botları sürüklenen 17 kaçak göçmen kurtarıldı
2021 YKS tercih kılavuzu burada! ÖSYM yayımladı... Üniversite tercihleri hangi tarihlerde?
GÜNDEM 2021 Üniversite tercih kılavuzu

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.