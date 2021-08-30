Türkiye koronavirüs risk haritası özellikle tatil için şehirlerarası ziyaret yapanlar tarafından merak edilip araştırılıyor. Sağlık Bakanlığı 14 - 20 Ağustos 2021 illere göre haftalık vaka sayısını yayınladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından illere 100 bin nüfusa karşılık gelen haftalık toplam vaka sayılarını harita üzerinde paylaştı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "14-20 Ağustos arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı neydi? Yaşadığınız veya gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık insidans haritamızdan öğrenebilirsiniz. Son haritaya göre yeni vaka yoğunluğunun en yüksek olduğu il Rize" açıklamasında bulundu.

— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) August 28, 2021

Bakan Koca, "Bayburt, Gümüşhane, Kayseri, Gaziantep, Kilis, Bolu, Hakkâri, Nevşehir, Sinop, Kars: 14-20 Ağustos arasında vaka sayıları bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilimiz! Bu şehirlerden birindeyseniz, öncesine göre daha az güvendesiniz. Çözüm belli" dedi.

RİSK DURUMU NASIL BELİRLENİYOR?

Haftalık vaka sayısı 100 binde 10’un altındaki iller “düşük”, 11-35 arası “orta”, 36-100 arası “yüksek”, 100’ün üstündeki iller ise “çok yüksek” riskli’ sayılacak.

İLLERE GÖRE VAKA SAYISI