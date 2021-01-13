İHA

Olay, bugün Çanakkale'de bir banka şubesinde meydana geldi. Eşiyle birlikte banka işlemleri için şubeye gelen Sezai Elbas’a (62) güvenlik görevlilerince HES kodu soruldu.

İHA'nın haberine göre, yapılan sorgulamada ‘Riskli’ grupta görünen Elbas ve eşi bankaya alınmadı ve durum polis ekiplerine bildirildi.

Kısa sürede bölgeye gelen ekipler, Sezai Elbas ve eşini banka önünde geniş çaplı güvenlik çemberine aldı. Bir süre Elbas’ın yanında bekleyen eşi, evine gitti.

Polis ekipleri, Sezai Elbas’ın sakin olmasını ve 112 Acil Sağlık ekiplerini beklemesini söyledi. Bu sırada gazetecilere açıklamalarda bulunan koronavirüs şüphelisi Elbas, “Ben Çanakkaleliyim ismim Sezai Elbas. Ben 41 yıldır pazarcılık yapıyorum. Ben bankaya geldim, koronavirüs çıktı dediler. İşte biz de koronaya çıktık, davet olduk. Daha hastaneye gideceğiz.

Bu durumdan haberim yoktu. Bu sabah hastaneye gittim gönüllü olarak, ben rahatsız da değildim. Çoluğumuza çocuğumuza bir şey olmasın diye gittim. Orada bize test yaptılar ve bıraktılar. Saat 17.00’da belli olur dediler ve telefonunuza mesaj gelir dediler. Öyle bir yere gittiğim zaman beni salmamaları lazım. Biz de eşimle bankaya gittik, korona çıkmış. Bu kadar başka bir şey yok. Ben turp gibiyim, spor bile yaparım burada dansöz gibi. Ben imparator gibiyim, Allah’a şükür hiçbir şeyim yok” dedi.

Daha sonra banka önüne gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, özel tulumları giyerek Elbas’ı ambulansa bindirdi ve karantinada olması için polis arabası eşliğinde evine götürdü.

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