Korona sürecinde

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Bülbül, "Kireçlenmeye bağlı eklem ağrısı çekenler kovid-19 pandemisinde hastaneye gelmekten çekinirken, tanısız tedavisiz geçen süre hastayı ağrı çekmeye ve hareketsizliğe mahkum ediyor. Kalp, böbrek, mide, bağırsak problemlerinin temelinde hareketsizlik var. IRLA tedavisi bu süreçte hem ağrıyı durdurmak hem de olası hastalık risklerini bertaraf etmek için oldukça etkili." açıklamasında bulundu.

Bülbül, kovid-19 salgını sürecinde kireçlenme nedeniyle eklem ağrılarının hareketsizliğe bağlı olarak artış gösterdiğine dikkat çekti. Sorunun çözümü olarak ILRA tedavisini işaret eden Bülbül, yöntem hakkında bilgi verdi. ILRA tedavisinin kullanım alanlarını dile getiren Bülbül, "Tüm kas ve tendon yaralanmaları ve ağrılarının yanı sıra el ve el bileği eklemi hastalıkları, omuz ve dirsek eklemi hastalıkları, diz ve kalça eklemi hastalıkları, ayak ve ayak bileği hastalıklarının bazı çeşitlerinin tedavisinde kullanılıyor." yorumunu yaptı.

- 65 yaş üstü beklemekle vakit kaybetmesin

Her yaş grubuna gerçekleştirilen ILRA tedavisinin özellikle 65 yaş ve üstüne uygulandığını belirten Bülbül, ağrıyı azaltmak, ağrısız hareketi artırmak, eklem hasarının ve kireçlenmenin ilerlemesini engellemek için kullandığını ifade etti.

Her yaş grubunda özellikle 65 yaş üzeri eklem ağrısı olan kişilerin kovid-19 salgınından dolayı hastaneye gelemediklerinin altını çizen Bülbül, şunları kaydetti:

"Kovid-19 salgınında, her yaş grubunda ancak özellikle ileri yaşa sahip kişilerin çok fazla hareket edememesinden ya da etmemesinden kaynaklanan kireçlenmeye bağlı eklem ağrıları artış gösterdi. Fakat kovid-19 nedeniyle oluşan koronavirüse yakalanma korkusu ile insanlar hastanelere gelerek sağlık hizmeti alamaz duruma geldi. Bu nedenle hastaların hastaneye gelip ameliyat olma korkuları, onların genel durumu bozukluğuna sebebiyet veriyor. Eklem ağrısı çeken özellikle yaşı ilerlemiş kişilerde ILRA tedavisi ile ağrılarını azaltarak hastalığın ilerlemesini durdurmayı hedefliyoruz. ILRA tedavisi kişilerin kendi kanından hazırlandığı için oldukça güvenilir bir tedavi şeklidir."

ILRA tedavisi nasıl uygulanıyor?

ILRA tedavisinin nasıl uygulandığını hakkında bilgi veren Bülbül, "Hastalarımızın kendi kanını aldıktan sonra insana uyumlu materyallerin (biyocam) olduğu tüpe aldığımız kanı ekliyoruz. Yaklaşık 37 derecedeki normal insan vücudu ısısında 3,5 saat işlemden sürecine alıyoruz. Sonra bizim işimize yarayacak olan ILRA'yı işlemden geçirdikten sonra ayrıştırıp hastalarımızın ağrıyan eklemlerine Saniyelerle tarif edebileceğimiz bir sürede enjeksiyon yöntemiyle uyguluyoruz. Gün aşırı olmak kaydıyla toplam üç seans bu işlemi gerçekleştiriyoruz. Tedavi sonrası kişinin günlük yaşantısına devam etmesini öneriyoruz." açıklamasında bulundu.